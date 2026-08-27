Прибалтийские организаторы зарабатывают миллионы на концертах российских иноагентов
Прибалтийские организаторы заработали более 100 млн рублей на концертах российских иноагентов за год. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Речь идет о латышской компании Sia Ready Events и литовской MB «Šou». За последние несколько лет их руководители — Родион Соколовскис и Джулиан Ткачев — устраивали выступления Noize MC*, «Порнофильмов»*, «Нервов», Веры Брежневой, Кристины Орбакайте, Ивана Дорна, Моргенштерна*, Монеточки* и Little Big* в Европе.
Деньги за концерты проходили через компании, зарегистрированные в странах Прибалтики. Одна выручка литовской компании за прошлый год достигла 991 тысячи евро (около 97 млн рублей). На долю латышской фирмы пришлось еще около 4,5 млн рублей. При этом Соколовскис и Ткачев работают в команде: один отвечает за билетную программу, второй — за приглашение артистов.
Сейчас организаторы готовят масштабный фестиваль в нескольких европейских городах. В Варшаве, например, заявлены Монеточка* и Noize MC*, а ведущим мероприятия станет Юрий Дудь*. По подсчетам источника, только эта площадка принесет организаторам более 26 млн рублей. Цены на билеты выросли почти вдвое — с 170 до 300 злотых (около 6,8 тысячи рублей).
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