Прибалтийские организаторы зарабатывают миллионы на концертах российских иноагентов

27 августа 2026, 10:40

Две прибалтийские фирмы получили 100 млн рублей за концерты иноагентов из РФ

Алишер Моргенштерн* (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Прибалтийские организаторы заработали более 100 млн рублей на концертах российских иноагентов за год. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.