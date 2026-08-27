«Устроила танцы на костях многодетной матери»: Гордон втянула Блиновскую в войну с Галич

27 августа 2026, 10:15

Гордон назвала «подлостью» премьеру сериала с Галич о Блиновской

Катя Гордон (Фото: Инстаграм*/katyagordon)

Екатерина Гордон резко высказалась о премьере сериала «Чудо», сюжет которого вдохновлен историей Елены Блиновской, отбывающей наказание в колонии с 2025 года. Ее слова приводит телеграм-канал «Звездач».





Поводом для возмущения стала дата показа — 26 августа, в день рождения «королевы марафонов». Главная роль в проекте досталась Иде Галич, к которой Гордон и ранее испытывала неприязнь, называя ее «страшной» и «лицемерной», а ее свадьбу — «бухаловкой».

«Какими надо быть дешевыми мразями. 26 числа у Блиновской была днюха, ей исполнилось 45 лет, в этот день Ида Галич и компания устраивает светскую тусовку, и у них премьера сериала о Лене Блиновской. Это какая-то лютая подлость и зашквар, приличные люди не могут в этом участвовать! Устраивать танцы на костях многодетной матери в ее день рождения — это значит быть человеческой пылью», — выразила свое негодование юрист.