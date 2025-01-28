«Прибереги свои фальшивые слезы»: «Мисс Калифорния» осудила Селену Гомес за истерику из-за депортации мигрантов

Американская певица с мексиканскими корнями Селена Гомес записала видео, в котором со слезами на глазах осудила администрацию президента США Дональда Трампа за массовую депортацию нелегальных мигрантов. Модель, «Мисс Калифорния» Кэрри Прежан Боллер предложила звезде приютить их у себя и приберечь свои фальшивые слёзы.