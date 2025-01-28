«Прибереги свои фальшивые слезы»: «Мисс Калифорния» осудила Селену Гомес за истерику из-за депортации мигрантов

Селена Гомес (фото: соцсети)
Американская певица с мексиканскими корнями Селена Гомес записала видео, в котором со слезами на глазах осудила администрацию президента США Дональда Трампа за массовую депортацию нелегальных мигрантов. Модель, «Мисс Калифорния» Кэрри Прежан Боллер предложила звезде приютить их у себя и приберечь свои фальшивые слёзы.
«Эй, Селена Гомес, как насчет того, чтобы позвонить всем "своим людям", о депортации которых ты плачешь, и пригласить их пожить в твоем особняке за твоими большими стенами и воротами, пока они не уедут?», – иронично предложила Боллер.Модель напомнила, что Гомес – одна из самых богатых женщин в мире американского шоу-бизнеса. Она имеет ресурсы для оказания помощи обездоленным гражданам.
Боллер подчеркнула, что певица могла бы пригласить мигрантов на ужин, оплатить им обучение и медицинские счета. Однако, несмотря на имеющиеся возможности, она этого не делает, и, скорее всего, не сделает.
Также издание Daily Mail привело слова пользователей соцсетей, которые предложили Гомес воспользоваться её состоянием в 1,3 миллиарда долларов для оказания реальной помощи людям, вместо того, чтобы устраивать бесполезные театральные слёзы в соцсетях.
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Анастасия Чинкова