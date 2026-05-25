«Всему свое время»: Seville призналась, что мечтает сниматься в кино

25 мая 2026, 14:24

Seville хочет сыграть Беллатрису Лестрейндж из «Гарри Поттера»

Seville рассказала, что мечтает попробовать себя в киноиндустрии. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Артистка уже занимается актёрским мастерством и даже получает предложения о ролях, однако её команда пока не готова соглашаться на проекты.





«Очень хочу сняться в кино. Я бы хотела стать этой сумасшедшей из "Гарри Поттера" — Беллатрисой Лестрейндж. Мне нравятся антигерои. Но всему своё время. Хочется чего-то особенного», — поделилась певица на премии RU TV.