«Всему свое время»: Seville призналась, что мечтает сниматься в кино
Seville хочет сыграть Беллатрису Лестрейндж из «Гарри Поттера»
Seville рассказала, что мечтает попробовать себя в киноиндустрии. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Артистка уже занимается актёрским мастерством и даже получает предложения о ролях, однако её команда пока не готова соглашаться на проекты.
«Очень хочу сняться в кино. Я бы хотела стать этой сумасшедшей из "Гарри Поттера" — Беллатрисой Лестрейндж. Мне нравятся антигерои. Но всему своё время. Хочется чего-то особенного», — поделилась певица на премии RU TV.Персонаж Беллатриса Лестрейндж из франшизы «Гарри Поттер» считается одним из самых ярких антигероев истории. В кино её сыграла Хелена Бонем Картер. По словам Seville, она не хочет торопиться и ждёт по-настоящему особенную роль.