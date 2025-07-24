«Моя тоже огонь»: Пригожин сравнил свою супругу Валерию с Дженнифер Лопес на концерте звезды США

24 июля 2025, 23:29

Пригожин дал женщинам совет брать пример с его жены Валерии и Дженнифер Лопес

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Instagram* @valeriya)

Иосиф Пригожин восхитился концертом Дженнифер Лопес, сравнив ее энергичность с талантом своей жены Валерии. Продюсер призвал женщин брать пример с этих звезд, покоривших сцену.





Пригожин вместе с супругой, певицей Валерией, посетил грандиозное выступление Дженнифер Лопес в турецкой Анталье, где американская звезда отметила свое 56-летие. Иосиф остался в восторге от фантастической формы и энергии Лопес, подчеркнув, что Валерия ни в чем ей не уступает.





«Моя тоже огонь. Потрясающая энергия, фантастическая форма, грандиозное шоу JLo. Вот с таких девчонок можно и нужно брать пример всем женщинам», — написал в соцсетях Пригожин, делясь кадрами с выступления.