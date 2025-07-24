«Моя тоже огонь»: Пригожин сравнил свою супругу Валерию с Дженнифер Лопес на концерте звезды США
Пригожин дал женщинам совет брать пример с его жены Валерии и Дженнифер Лопес
Иосиф Пригожин восхитился концертом Дженнифер Лопес, сравнив ее энергичность с талантом своей жены Валерии. Продюсер призвал женщин брать пример с этих звезд, покоривших сцену.
Пригожин вместе с супругой, певицей Валерией, посетил грандиозное выступление Дженнифер Лопес в турецкой Анталье, где американская звезда отметила свое 56-летие. Иосиф остался в восторге от фантастической формы и энергии Лопес, подчеркнув, что Валерия ни в чем ей не уступает.
«Моя тоже огонь. Потрясающая энергия, фантастическая форма, грандиозное шоу JLo. Вот с таких девчонок можно и нужно брать пример всем женщинам», — написал в соцсетях Пригожин, делясь кадрами с выступления.Напомним, что Валерия и Иосиф вместе уже более 20 лет. 19 и 20 июля в Москве состоялся VK Fest, в рамках которого команда медиа о звездах Super устроила свой Super Country Club. Звездная пара также посетила это мероприятие. В разговоре с журналистами они раскрыли причины конфликтов в отношениях и рассказали о своей последней ссоре.
В июне «Радио 1» передавало, что Пригожин негативно высказался об отъезде Пугачёвой из России. Он заявил, что звезда эстрады бросила своих фанатов, эмигрировав из страны.
При этом боец ММА Джефф Монсон недавно заявил, что российские спортсмены, покидающие страну и меняющие гражданство в трудный для родины момент, совершают предательство.
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