«Настоящее предательство»: Боец смешанных единоборств Монсон осудил смену гражданства российскими спортсменами
Монсон раскритиковал российских спортсменов, покидающих РФ и меняющих гражданство
Боец ММА Джефф Монсон, заявил, что российские спортсмены, покидающие страну и меняющие гражданство в трудный для родины момент, совершают предательство. Его слова передает РИА Новости.
Монсон подчеркнул, что эти атлеты обязаны России своей карьерой – здесь они тренировались, обретали наставников и достойных соперников.
«Благодаря этому они стали хорошими спортсменами, кто-то стал чемпионом. А теперь из-за проблем они хотят уехать, переехать в другие страны. Для меня это предательство. Настоящее предательство», — заявил Монсон.Стоит уточнить, что Монсон критикует не факт смены гражданства своими коллегами, а то, в какой момент они приняли подобное решение. Сам спортсмен отказался от гражданства США и теперь считает Россию своей страной, где он строит будущее и помогает людям.
Монсон получил российский паспорт еще в 2018 году. Хотя его семья осталась в Америке, Монсон не желает возвращаться туда на постоянное жительство.
«Да, я бы хотел навестить Америку. У меня там семья, взрослые дети, которых хотел бы обнять, поцеловать, сказать «привет». Но жить хочу в России. Потому что здесь моя жизнь», — признался он.Боец убежден, что санкции или внешнее давление не оправдывают отъезд из России. Он назвал уехавших спортсменов ненадежными и заявил, что доверять тем, кто покидает страну при кризисе, нельзя ни в работе, ни в отношениях.
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