«Настоящее предательство»: Боец смешанных единоборств Монсон осудил смену гражданства российскими спортсменами

24 июля 2025, 23:29

Монсон раскритиковал российских спортсменов, покидающих РФ и меняющих гражданство

Джефф Монсон (Фото: Instagram* @jeff_monson_official)

Боец ММА Джефф Монсон, заявил, что российские спортсмены, покидающие страну и меняющие гражданство в трудный для родины момент, совершают предательство. Его слова передает РИА Новости.





Монсон подчеркнул, что эти атлеты обязаны России своей карьерой – здесь они тренировались, обретали наставников и достойных соперников.





«Благодаря этому они стали хорошими спортсменами, кто-то стал чемпионом. А теперь из-за проблем они хотят уехать, переехать в другие страны. Для меня это предательство. Настоящее предательство», — заявил Монсон.

Джефф Монсон (Фото: Instagram* @jeff_monson_official)



«Да, я бы хотел навестить Америку. У меня там семья, взрослые дети, которых хотел бы обнять, поцеловать, сказать «привет». Но жить хочу в России. Потому что здесь моя жизнь», — признался он.