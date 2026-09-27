«Чтобы причинить боль»: Эстер Экспосито высказалась о слухах о Килиане Мбаппе
Эстер Экспосито пожаловалась на фейки вокруг романа с Килианом Мбаппе
Эстер Экспосито высказалась о слухах, которые регулярно появляются вокруг её личной жизни и предполагаемых отношений с футболистом Килианом Мбаппе. В интервью радиостанции Cadena SER актриса призналась, что устала от того, как выдуманные истории становятся поводом для обсуждений.
По словам Экспосито, сегодня любой человек может распространить информацию о знаменитости, использовать её фотографию или имя, практически не опасаясь последствий.
«Слухи стали частью повседневной жизни. Любой может заявить что угодно и использовать твоё лицо для чего угодно, не спрашивая, — и без всяких последствий. Мы совершенно беззащитны против этого», — заявила актриса.Журналист поинтересовался у звезды, какой из слухов задел её сильнее всего. Экспосито не стала вдаваться в подробности, лишь отметив, что за последнее время подобных историй было немало.
«Их так много... Этим летом было несколько по-настоящему мерзких вещей, но я не хочу в это углубляться», — призналась она.При этом актриса подчеркнула, что некоторые публикации, по её мнению, были полностью сфабрикованы и намеренно искажали реальность. Экспосито считает, что подобные истории могут использоваться для того, чтобы выставить людей в негативном свете и причинить им боль.
«Всё это ради того, чтобы выставить кого-то в дурном свете и причинить боль. Абсурдные выдумки, цель которых — протащить историю двух людей через грязь и оскорбить моё достоинство», — добавила звезда.