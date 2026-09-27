«Чтобы причинить боль»: Эстер Экспосито высказалась о слухах о Килиане Мбаппе

27 сентября 2026, 18:24

Эстер Экспосито пожаловалась на фейки вокруг романа с Килианом Мбаппе

Эстер Экспосито (Фото: Instagram* / @ester_exposito)

Эстер Экспосито высказалась о слухах, которые регулярно появляются вокруг её личной жизни и предполагаемых отношений с футболистом Килианом Мбаппе. В интервью радиостанции Cadena SER актриса призналась, что устала от того, как выдуманные истории становятся поводом для обсуждений.





По словам Экспосито, сегодня любой человек может распространить информацию о знаменитости, использовать её фотографию или имя, практически не опасаясь последствий.





«Слухи стали частью повседневной жизни. Любой может заявить что угодно и использовать твоё лицо для чего угодно, не спрашивая, — и без всяких последствий. Мы совершенно беззащитны против этого», — заявила актриса.

«Их так много... Этим летом было несколько по-настоящему мерзких вещей, но я не хочу в это углубляться», — призналась она.

«Всё это ради того, чтобы выставить кого-то в дурном свете и причинить боль. Абсурдные выдумки, цель которых — протащить историю двух людей через грязь и оскорбить моё достоинство», — добавила звезда.