Грязь и помои: рядом с кем нашли мертвую невестку Марии Шукшиной Зильбер и как ей удалось пробраться в знаменитую семью

Фрейя Зильбер (Фото: соцсети)
22 декабря 26-летняя Фрейя Зильбер, экс-невестка Марии Шукшиной, была найдена мертвой в квартире на улице Народной в Санкт-Петербурге.
Рядом с погибшей на момент трагедии находилось два человека. Мужчина 32-х лет и 26-летняя девушка. К моменту приезда медиков Фрейя Зильбер и мужчина скончались, 26-лентюю девушку в тяжелом состоянии доставили в больницу. Предварительная причина смерти молодых людей — передозировка наркотиками. О жизни и скоропостижной смерти Фрейи Зильбер читайте в материале «Радио 1».
Андрей Малахов и Фрейя Зильбер (Фото: соцсети)
Перед широкой аудиторией Фрейя Зильбер предстала в 2017 году на шоу Андрея Малахова. Тогда девушка во всеуслышание заявила, что находится на последнем месяце беременности от Макара Касаткина, сына Марии Шукшиной. Марк не захотел признать ребенка и Зильберг после рождения сына пришлось проводить тест ДНК. В апреле 2018 года отцовство Касаткина было подтверждено и семья Шукшиных приняла внука в семью. После этого в социальных сетях Марии Шукшиной начали появляться фотографии с её новоиспеченным внуком.
Фрейя Зильбер с сыном (Фото: соцсети)
Публичный скандал с установлением отцовства был для Зильбер поводом заработать побольше денег. Дело в том, что Фрея (настоящее имя девушки Анастасия) всегда стремилась к беззаботной богатой жизни. Приехав в Москву, девушка целенаправленно искала себе богатого жениха. Удачной партией оказался, по ее мнению, Макар Касаткин. Пара познакомилась в социальных сетях и очень скоро Фрейя перебралась жить к Макару в квартиру на Таганке. Но богатой жизни молодой человек Зильбер не обеспечил, деньги у обеспеченной родни Макар не брал, тогда начались скандалы и пара рассталась. Зильбер нашла возможность самостоятельно зарабатывать на известной семье и пошла на шоу.
Мария Шукшина (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Вскоре жизнь вошла в прежнее русло и скандал с ребенком стал не интересен публике. Это означало, что источник дохода Зильбер иссяк. В начале 2020 года Фрейя привезла сына к Шукшиным и предложила оставить ребенка на воспитание.
Стоит отметить, что оставлять детей на воспитание Зильбер не впервой. В 14 лет она родила первого ребенка, дочку Еву, и оставила ее в Барнауле на воспитание своей матери.
Фрейя Зильбер (Фото: соцсети)
После того как Фрейя Зильбер снова стала свободной, она отправилась покорять Санкт-Петербург. О девушке долгое время ничего не было слышно, она лишь изредка обращалась за финансовой помощью к семье Шукшиных.
21 декабря на станцию скорой помощи поступил звонок с сообщением, что в квартире дома 2 по Народной улице скончалась девушка. Звонивший назвал фамилию девушки и сообщил о её смерти.
Медики, прибывшие по указанному адресу, подтвердили смерть двоих: помимо Зильбер, скончался 32-летний житель Санкт-Петербурга. 26-летнюю девушку с отравлением опиатами медики забрали в больницу. Как пишет Starhit, рядом находились шприцы и трубка для курительных смесей. Точная причина смерти будет установлена после судебной экспертизы.
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Связь с семьей Марии Шукшиной
Андрей Малахов и Фрейя Зильбер (Фото: соцсети)
Перед широкой аудиторией Фрейя Зильбер предстала в 2017 году на шоу Андрея Малахова. Тогда девушка во всеуслышание заявила, что находится на последнем месяце беременности от Макара Касаткина, сына Марии Шукшиной. Марк не захотел признать ребенка и Зильберг после рождения сына пришлось проводить тест ДНК. В апреле 2018 года отцовство Касаткина было подтверждено и семья Шукшиных приняла внука в семью. После этого в социальных сетях Марии Шукшиной начали появляться фотографии с её новоиспеченным внуком.
Фрейя Зильбер с сыном (Фото: соцсети)
Публичный скандал с установлением отцовства был для Зильбер поводом заработать побольше денег. Дело в том, что Фрея (настоящее имя девушки Анастасия) всегда стремилась к беззаботной богатой жизни. Приехав в Москву, девушка целенаправленно искала себе богатого жениха. Удачной партией оказался, по ее мнению, Макар Касаткин. Пара познакомилась в социальных сетях и очень скоро Фрейя перебралась жить к Макару в квартиру на Таганке. Но богатой жизни молодой человек Зильбер не обеспечил, деньги у обеспеченной родни Макар не брал, тогда начались скандалы и пара рассталась. Зильбер нашла возможность самостоятельно зарабатывать на известной семье и пошла на шоу.
Когда ток-шоу перестали платить, бросила ребенка
Мария Шукшина (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Вскоре жизнь вошла в прежнее русло и скандал с ребенком стал не интересен публике. Это означало, что источник дохода Зильбер иссяк. В начале 2020 года Фрейя привезла сына к Шукшиным и предложила оставить ребенка на воспитание.
«Наконец-то истек срок контракта Малахова с Фрейей. И мы с Макаром, наконец, смогли познакомиться с чудесным малышом Марком! Не мне судить Фрейю, каждый зарабатывает, как может. По контракту она не имела права прийти к нам одна с малышом. Только с камерами. Только с редакторами. Только по сценарию. За это ей платили очень хорошие деньги, чего она и не скрывает... Не будь этих передач, мы бы встретились и приняли участие в воспитании Марка еще два года назад! Без ругани, без скандалов, без грязи, без помоев! Но кто ж смотреть будет, если нет скандала?! Нет скандала - нет рейтинга! Не заполучив нас, рейтинги стали падать, и тогда в конце 2019 они расторгли договор с Фрейей. А уже в начале 2020 Фрейя пришла к нам (без камер) и попросила, чтобы Марк пожил в нашей семье некоторое время, на что мы с радостью и согласились!» - писала в социальных сетях Мария Шукшина.
Стоит отметить, что оставлять детей на воспитание Зильбер не впервой. В 14 лет она родила первого ребенка, дочку Еву, и оставила ее в Барнауле на воспитание своей матери.
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Смерть от передозировки
Фрейя Зильбер (Фото: соцсети)
После того как Фрейя Зильбер снова стала свободной, она отправилась покорять Санкт-Петербург. О девушке долгое время ничего не было слышно, она лишь изредка обращалась за финансовой помощью к семье Шукшиных.
21 декабря на станцию скорой помощи поступил звонок с сообщением, что в квартире дома 2 по Народной улице скончалась девушка. Звонивший назвал фамилию девушки и сообщил о её смерти.
Медики, прибывшие по указанному адресу, подтвердили смерть двоих: помимо Зильбер, скончался 32-летний житель Санкт-Петербурга. 26-летнюю девушку с отравлением опиатами медики забрали в больницу. Как пишет Starhit, рядом находились шприцы и трубка для курительных смесей. Точная причина смерти будет установлена после судебной экспертизы.
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Елена Генералова