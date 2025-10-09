«Приезжала договариваться»: Раскрыта правда о поездках Аллы Пугачёвой в Москву

09 октября 2025, 13:39

Пригожин: редкие визиты Пугачёвой в РФ связаны с просьбами о Галкине*

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что Алла Пугачёва приезжала в Россию, чтобы просить разрешения на возвращение для своего мужа, шоумена Максима Галкина*. Об этом продюсер заявил в эфире «Радио Комсомольская правда».





По словам Пригожина, Пугачёва уехала из страны, поскольку потеряла прежний авторитет и влияние. Её редкие визиты связаны с попытками договориться о возвращении супруга.

«Раньше она, извините, ногой дверь открывала во все кабинеты. А сегодня двери для неё закрылись. Она потеряла свой статус и влияние. Она приезжала сюда договариваться, чтобы её мужу разрешили вернуться и снова заниматься своей профессией. «А что он такого сказал? — говорила она в кабинетах. — Ничего такого в принципе», — рассказал Пригожин.