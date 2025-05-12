«Все произошло так внезапно и стремительно»: в загородном доме Анатолия Цоя вспыхнул пожар

Анатолий Цой (Фото: Инстаграм* @anatoliytsoy_official)
В загородном доме певца Анатолия Цоя произошел пожар, который нанес большой ущерб имуществу артиста.
Примерно в 11:00 утра в загородном доме музыканта, где проживают и его родные, вспыхнул сильный пожар в одном из строений — загорелась баня. К счастью, Анатолий быстро среагировал: смог выбежать из дома и вызвал пожарных.
После проведенного осмотра здания сотрудники МЧС выяснили, что причиной случившегося стало короткое замыкание в проводке — оно и привело к подобному инциденту.
Анатолий отметил, что восстановить можно все, кроме жизни. Он попросил беречь себя и близких людей. Бывший участник группы MBAND посоветовал ставить качественные пожарные сигнализации.
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После проведенного осмотра здания сотрудники МЧС выяснили, что причиной случившегося стало короткое замыкание в проводке — оно и привело к подобному инциденту.
«Все произошло так внезапно и стремительно, что, слава Богу, мы успели вовремя заметить возгорание и вызвать пожарных, которые оперативно приехали в наш поселок! Даже не хочу представлять, к каким последствиям это могло бы привести, если бы это случилось ночью», — подчеркнул Цой в беседе со «СтарХитом».
Анатолий отметил, что восстановить можно все, кроме жизни. Он попросил беречь себя и близких людей. Бывший участник группы MBAND посоветовал ставить качественные пожарные сигнализации.
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Ольга Енгалычева