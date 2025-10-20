Достижения.рф

Жена Боярского отреагировала на сообщения о завершении карьеры артиста

Луппиан: Боярский не собирается завершать карьеру
Михаил Боярский (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Михаил Боярский не собирается завершать карьеру в драматическом театре. Об этом пишет телеграм-канал Mash со ссылкой на жену артиста Ларису Луппиан.



По ее словам, сейчас у актера два проекта: «Ромео и Джульетта» — в постоянном репертуаре, и «Театральный роман», где он выходит на сцену по мере сил.

На встрече в театре Ленсовета Луппиан не слышала никаких заявлений об окончательном уходе со сцены.

Ранее в СМИ появилась информация, что исполнитель роли мушкетера заявил о завершении карьеры. В декабре ему исполнится 76 лет. Мэтр подчеркнул, что работал более полувека.

Никита Кротов

