Жена Боярского отреагировала на сообщения о завершении карьеры артиста
Луппиан: Боярский не собирается завершать карьеру
Михаил Боярский не собирается завершать карьеру в драматическом театре. Об этом пишет телеграм-канал Mash со ссылкой на жену артиста Ларису Луппиан.
По ее словам, сейчас у актера два проекта: «Ромео и Джульетта» — в постоянном репертуаре, и «Театральный роман», где он выходит на сцену по мере сил.
На встрече в театре Ленсовета Луппиан не слышала никаких заявлений об окончательном уходе со сцены.
Ранее в СМИ появилась информация, что исполнитель роли мушкетера заявил о завершении карьеры. В декабре ему исполнится 76 лет. Мэтр подчеркнул, что работал более полувека.
