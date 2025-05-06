«Пустая душонка»: Цыганова осудила звезд за отказ бесплатно выступать на День Победы 9 мая

Вика Цыганова (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)
Певица Вика Цыганова осудила тех, кто отказался выступать бесплатно по случаю 80-летия Победы. Таким образом исполнительница оценила предложение депутата Госдумы Нины Останиной не платить знаменитостям миллионы в праздник.
«Как горько и стыдно за тех, кто потерял совесть и стал „ценником“ своего тщеславия, это пустые глазницы, и пустая душонка в блеске фальшивых огней», — приводят слова Цыгановой бьюти-обозреватели.Шансонье подчеркнула, что сама не раз давала концерты в зоне боевых действий, приведя себя в пример. По словам Цыгановой, она не берет деньги при том, что у нее маленькая пенсия.
«Ни один гонорар не стоит вашей совести, совесть — это абсолютная роскошь», — добавила она.В последнее время Вика Цыганова активно выступает с критикой в адрес представителей отечественного шоубиза. В одном из очередных высказываний она потребовала «отменить» Лолиту Милявскую.
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