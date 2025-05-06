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«Пустая душонка»: Цыганова осудила звезд за отказ бесплатно выступать на День Победы 9 мая

Цыганова заявила о «пустой душонке» отказавшихся бесплатно выступить 9 мая звезд
Вика Цыганова (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Вика Цыганова (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Певица Вика Цыганова осудила тех, кто отказался выступать бесплатно по случаю 80-летия Победы. Таким образом исполнительница оценила предложение депутата Госдумы Нины Останиной не платить знаменитостям миллионы в праздник.
«Как горько и стыдно за тех, кто потерял совесть и стал „ценником“ своего тщеславия, это пустые глазницы, и пустая душонка в блеске фальшивых огней», — приводят слова Цыгановой бьюти-обозреватели.
Шансонье подчеркнула, что сама не раз давала концерты в зоне боевых действий, приведя себя в пример. По словам Цыгановой, она не берет деньги при том, что у нее маленькая пенсия.

«Ни один гонорар не стоит вашей совести, совесть — это абсолютная роскошь», — добавила она.
В последнее время Вика Цыганова активно выступает с критикой в адрес представителей отечественного шоубиза. В одном из очередных высказываний она потребовала «отменить» Лолиту Милявскую.

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Сваха объяснила кардинальную смену имиджа бывшего мужа Алсу
Сваха Осипова: Бывший муж Алсу Ян Абрамов хочет понравиться другим женщинам
06 мая 2025, 16:52

Алсу и Ян Абрамов (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

Сваха Анна Осипова объяснила кардинальную смену имиджа бывшего супруга певицы Алсу бизнесмена Яна Абрамова. Об этом сообщает портал «Страсти».
Осипова рассказала, что зачастую мужчины, у которых есть возлюбленная, резко меняют внешность, когда хотят понравиться другим женщинам. По мнению свахи, Абрамов, предположительно, в скором времени представит новую избранницу.

«Вот и Ян уже вышел на охоту во всеоружии, похудел, похорошел и сменил свой облик для новых свершений», — добавила Осипова.

Напомним, официально о разводе Алсу и Яна Абрамова стало известно в мае прошлого года. К тому времени супруги давно не жили вместе.

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«Это был тяжелый опыт»: Стеснение в звездной семье, подозрения в изменах и брак с Меньшовой. Игорю Гордину 60 лет
06 мая 2025, 16:51

Игорь Гордин и Юлия Меньшова (Фото: РИА Новости/ Евгений Биятов)

Сегодня, 6 мая, российский актёр театра и кино Игорь Гордин отмечает свой 60-летний юбилей. Артист широко известен публике по ролям в картинах «Дубровский», «Прощай, любимая!», «Событие», «Серебряный волк» и «Карамора».
Однако гораздо чаще его имя связывают с семьёй Меньшовых, ведь он стал отцом детей Юлии Меньшовой. О творческой и личной жизни заслуженного артиста РФ читайте в материале «Радио 1».


Актер с образованием физика-ядерщика


Игорь Геннадьевич Гордин родился 6 мая 1965 года в обычной ленинградской семье. Его родители не были связаны с миром искусства: отец работал инженером, а мать — переводчиком.

В школе юный Игорь демонстрировал успехи в точных науках, и родители пророчили ему карьеру в технической отрасли. Однако робкий ребенок, однажды выйдя на сцену в пионерском лагере, почувствовал некую тягу к актерской профессии. Гордин долгое время скрывал от всех свое увлечение искусством и втайне от родителей играл на сцене Театра юношеского творчества при Дворце пионеров.

После окончания школы Игорь Гордин, следуя желанию родителей, поступил в политехнический институт, но не испытывал при этом радости от выбранного пути.

Летом 1986 года студент третьего курса Гордин решил подать документы в ЛГИТМиК. Он успешно прошел собеседования, но не был допущен к экзаменам по общим предметам, потому что документы о среднем образовании находились в политехническом институте.

После этого провала Игорь Гордин доучился по технической специальности, получил диплом физика-ядерщика и даже какое-то время поработал по специальности.

В возрасте 24 лет Игорь Геннадьевич решил осуществить свою мечту и отправился в столицу, чтобы учиться актёрскому искусству. В 1993 году он успешно окончил актёрский факультет ГИТИСа и сразу был принят в труппу Московского театра юного зрителя.

Работа в кино


Игорь Гордин (Фото: скриншот т/п «Мой герой» ТК ТВЦ)

Актер долгое время работал только на театральных подмостках. Его дебют в кино произошел только в 2002 году с незначительной ролью в боевике «Трио». Большую популярность актеру принесла картина «Дети Арбата» 2004 года. После этого актер начал постоянно сниматься в кино, исполняя преимущественно роли второго плана.

Сейчас фильмография артиста насчитывает более 80 работ в кино, среди которых можно выделить «Преступление будет раскрыто», «На пути к сердцу», «Седьмая жертва», «Кто, если не я?», «Небесный суд. Продолжение», «Взрослые дочери», «Серебряный волк» и «Золотое дно».

Юлия Меньшова отказалась от развода с мужем Игорем Гординым из-за лени
Юлия Меньшова отказалась от развода с мужем Игорем Гординым из-за лени

Личная жизнь


В 1996 году произошло знакомство Игоря Гордина с его будущей супругой Юлией Меньшовой. Актриса с общими друзьями пришли на спектакль к Гордину, а после компания отправилась в ресторан.

«У нас сразу возникла обоюдная симпатия, я позвал ее на свидание. В то время она уже была очень популярной телеведущей, вела ток-шоу «Я сама». Отношения развивались стремительно, и спустя пару месяцев Юля повела меня знакомиться с родителями», — цитирует Гордина издание sb.by.

По словам актера, первая встреча была весьма волнительной. Он простой актер Московского ТЮЗа, а Владимир Валентинович Меньшов и Вера Валентиновна Алентова — выдающиеся творческие личности.

«Естественно, вначале я этого очень опасался, я был очень зажат, это же два известных человека. Но они были довольно открыты и просты в общении, без всякого чванства, и пытались меня как-то разговорить», — поделился Гордин в интервью журналу «Атмосфера».

Игорь Гордин (Фото: скриншот т/п «Мой герой» ТК ТВЦ)


В 1997 году Гордин и Меньшова стали мужем и женой. На тот момент актёру был 31 год, а его избраннице — 27. Они были уже достаточно зрелыми людьми и осознавали важность брака. В 1998 году у супругов родился сын Андрей. А ещё через пять лет на свет появилась дочь Таисия.

Этот брак не был идеальным, пара, как и многие, переживала не лучшие моменты совместной жизни, однако им удалось буквально из пепла возродить угасающие чувства.

«После появления дочки у нас с Юлей начался разлад, накопились усталость, невысказанные обиды. Психологи говорят, что через семь лет после свадьбы начинается кризис, вот у нас было то же самое. Дети остались жить с Юлей, а я ушел. Но мы не переставали общаться, сын и дочка сплотили нас, вчетвером ездили на отдых. Так прошло три года, потом я сказал: «Юля, давай попробуем всё сначала?» Она согласилась, и мы сошлись», — делился актер с изданием sb.by.

Гордин и Меньшова официально разошлись в 2004 году. Разрыв отношений артистов не остался незамеченным для представителей прессы, которые начали активно искать причины конфликта в семье. Поговаривали, что ещё за год до расставания с Юлией, когда она была в положении, Игорь начал крутить роман с коллегой по цеху Ингой Оболдиной.

Общественность долго судачила о совместной жизни Инги и Игоря и об ее ожиданиях предложения руки и сердца. Поговаривали и о романе Меньшовой с актером Андреем Чернышовым, однако комментариев по поводу отношений бывших супругов никто из актеров не давал, и все эти истории так и остались на уровне сплетен.

Игорь Гордин и Юлия Меньшова (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)

В 2008 году звездная пара снова воссоединилась. С тех пор прошло немало времени, Игорь и Юлия продолжают жить вместе и не испытывают сожалений по поводу четырехлетней разлуки.

«Это был тяжелый опыт на самом деле. Но он помог как-то со стороны посмотреть на ситуацию в семье и начать ценить отношения, каждую минуту, прожитую вместе», — рассказывал Гордин в одном из интервью.

Актер сейчас


Игорь Геннадьевич продолжает радовать поклонников своей игрой в театре и кино. В 2024 году с участием актера вышли картины «Игры», «Наследники. Дар крови», «Плевако» и «Прометей», а в 2025 уже стартовал показ ленты «Северный полюс» и в производстве находятся «Золотое дно-2» и «Игра на выживание-3».

Дети актёра выросли и ведут свою жизнь независимо от родителей. Андрей пошёл по стопам отца и стал актёром. Сейчас он работает преподавателем в инклюзивной театральной школе, служит в театре «Мастерская Брусникина» и пробует себя в качестве режиссёра и видеомонтажера. Таисия учится на продюсерском факультете в Школе-студии МХАТ.

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Лев Лещенко высказался против бесплатных выступлений на 9 мая
06 мая 2025, 16:43

Лев Лещенко (фото: РИА Новости / Сергей Пятаков)

Певец Лев Лещенко прокомментировал инициативу сделать выступления артистов 9 Мая бесплатными, назвав её несправедливой.
«Я 50 лет выступаю на всех государственных праздниках бесплатно, но не считаю правильным совсем не платить артистам», — поделился Лещенко для издания «Абзац».

По его словам, для многих исполнителей музыка — основной и единственный источник дохода. Когда концертов не очень много, артистам становится сложно сводить концы с концами.

«У всех есть семьи, которые нужно кормить», — напомнил он.

Ранее с критикой инициативы также выступил лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев. Он отметил, что бесплатно не трудятся ни водители такси, ни врачи, и подчеркнул, что большая часть артистов не получает больших гонораров.

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#музыка
#певец
#музыкант
#праздник
#артист
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Жена Петросяна пожаловалась на низкую популярность в сети
Брухунова задалась вопросом: «Почему много просмотров и мало лайков?»
06 мая 2025, 16:39

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram*/bruhunova)

Молодой жене юмориста Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой, видимо, не хватает популярности. Сетевая знаменитость пожаловалась, что под ее постами мало лайков при большом количестве просмотров. Некоторое время назад она разместила коллаж, где видно, что фото четырехлетнего сына Вахтанга увидели 254 тысячи юзеров. При этом на записи всего 7900 отметок «Нравится».
«Почему много просмотров и мало лайков? Как думаете?» — спросила аудиторию Брухунова.
Кроме того, женщина возмутилась, что ее модный вид в стиле 90-х годов оценили меньше трех тысяч пользователей, в то время как просмотрели 169 тысяч человек.

Юзеры в свою очередь отметили, что Татьяна сама лайкает свои посты. По их мнению, нехватка лайков — единственная проблема в жизни Брухуновой.

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*Запрещен в РФ
#мир
#россия
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Просит помощи у подписчиков: внук Аллы Пугачевой озвучил свой диагноз
33-летний певец Никита Пресняков признался, что страдает легкой формой СДВГ
06 мая 2025, 16:00

Никита Пресняков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

33-летний певец Никита Пресняков признался, что страдает легкой формой СДВГ. Внук Аллы Пугачевой озвучил диагноз в своем блоге.
На своей странице в соцсети Никита опубликовал ролик, в котором объявил о поиске SMM-специалиста. Пресняков признался, что не хочет вникать в тонкости профессии, поскольку ему мешает синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

«Если найдутся такие ребята, мы можем посотрудничать, потому что я очень не хочу этим заниматься. С моим легким СДВГ это превращается в какие-то иероглифы», — пожаловался певец.

Музыкант очень надеется на помощь своей аудитории.

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