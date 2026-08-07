Юлия Топольницкая вынуждена передвигаться на костылях из-за «странного» перелома

07 августа 2026, 04:12

Юлия Топольницкая (Фото: Instagram* @juliatopolnitskaya)

В ближайший месяц актриса Юлия Топольницкая будет передвигаться только с помощью костылей — она получила травму ноги, и гипс ей наложили после необычного перелома. Подробностями артистка поделилась в личном блоге.





Топольницкая опубликовала снимок, на котором запечатлела своих новых «помощников» — пару костылей. По словам звезды, недавний перелом стал самым странным в её жизни. Артистка призналась как своему врачу, так и фанатам, что получила травму в тот момент, когда смотрела на Сатурн в телескоп.





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«Он художник, он так видит», — шутливо объяснила она.