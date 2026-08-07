Юлия Топольницкая вынуждена передвигаться на костылях из-за «странного» перелома
В ближайший месяц актриса Юлия Топольницкая будет передвигаться только с помощью костылей — она получила травму ноги, и гипс ей наложили после необычного перелома. Подробностями артистка поделилась в личном блоге.
Топольницкая опубликовала снимок, на котором запечатлела своих новых «помощников» — пару костылей. По словам звезды, недавний перелом стал самым странным в её жизни. Артистка призналась как своему врачу, так и фанатам, что получила травму в тот момент, когда смотрела на Сатурн в телескоп.
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Сейчас на ноге у неё гипс, который дизайнер Егор Сопот превратил в настоящий арт-объект, разрисовав его фломастерами. Результат звезда также показала подписчикам в Instagram*-сторис.
«Он художник, он так видит», — шутливо объяснила она.Напомним, что 6 июля Топольницкая отметила десятилетнюю годовщину брака с Игорем Чеховым. История отношений пары началась ещё в студенческие годы — они познакомились при поступлении в театральный вуз, долгое время дружили, а затем их общение переросло в роман. Ранее актриса признавалась, что благодаря мужу стала более спокойной и перестала «драматизировать» в незначительных ситуациях.