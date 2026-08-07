Украинский певец начал зарабатывать на курсах на русском языке
SHOT: Иван Дорн заработал 100 тысяч рублей в Ереване на курсах на русском языке
Украинский певец Иван Дорн заработал более 100 тысяч рублей в Ереване, продавая курсы по написанию музыки на русском языке. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Артист начал подрабатывать в образовательном центре Tumo. Для школьников и студентов — постоянных посетителей учреждения — обучение стоило около 1000 рублей. Остальным слушателям пришлось отдать больше. При этом некоторые ученики Дорна оказались россиянами.
«Украинский патриот Ваня не стал стесняться и говорил с ними на русском языке, забыв про мову», — отмечается в посте.Параллельно певец выступал с DJ-сетами в ночных клубах Еревана под псевдонимом OP1VAN. Ранее канал писал, что Дорн продолжает давать концерты для россиян за границей. Стоимость его 40-минутного выступления составляет около четырех миллионов рублей.
Тем временем брат Ивана Илья Дорн, который живет в Башкирии, разыскивается судебными приставами из-за коммунальных долгов, которые он не может погасить около года.