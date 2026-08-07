Украинский певец начал зарабатывать на курсах на русском языке

07 августа 2026, 08:37

SHOT: Иван Дорн заработал 100 тысяч рублей в Ереване на курсах на русском языке

Иван Дорн (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Украинский певец Иван Дорн заработал более 100 тысяч рублей в Ереване, продавая курсы по написанию музыки на русском языке. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.





Артист начал подрабатывать в образовательном центре Tumo. Для школьников и студентов — постоянных посетителей учреждения — обучение стоило около 1000 рублей. Остальным слушателям пришлось отдать больше. При этом некоторые ученики Дорна оказались россиянами.

«Украинский патриот Ваня не стал стесняться и говорил с ними на русском языке, забыв про мову», — отмечается в посте.