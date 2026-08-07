Исполнителя роли Лермонтова осудили на три года за попытку крупного мошенничества

07 августа 2026, 07:15

Актёра Владимира Аблогина, сыгравшего Лермонтова, осудили на три года за мошенничество

Владимир Аблогин (Фото: Кадр из фильма «Лермонтов», 2014)

В Москве суд приговорил к трём годам лишения свободы 41-летнего актёра Владимира Аблогина, признав его виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.