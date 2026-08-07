Исполнителя роли Лермонтова осудили на три года за попытку крупного мошенничества
В Москве суд приговорил к трём годам лишения свободы 41-летнего актёра Владимира Аблогина, признав его виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
По версии следствия, артист вел с жертвой переписку в мессенджере, где выдавал себя за священнослужителя и пытался выманить у потерпевшего шесть миллионов рублей якобы на благотворительную помощь детям. Правоохранители задержали Аблогина ещё в январе этого года.
В ходе судебного разбирательства защита настаивала на том, что актёр не осознавал противоправности своих действий, а лишь выполнял просьбу знакомого, полагая, что таким образом помогает финансировать театральные проекты.
Адвокат также подчёркивал, что подсудимый — публичная фигура, известная по различным творческим проектам. Так, например, Аблогин исполнил роль Михаила Лермонтова в одноимённом фильме 2014 года, режиссером которого выступил Максим Беспалый. Выход документально-художественной картины был приурочен к 200-летию со дня рождения великого русского поэта.
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