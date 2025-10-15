Ветеран афганской войны предложил лишить Пугачёву пенсий и выплат
Ветеран афганской войны Александр Трещёв направил в Госдуму обращение с предложением лишать пенсий и государственных выплат российских артистов, которые покинули страну после начала СВО. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам бывшего военного, уехавшие звезды за рубежом занимаются антироссийской пропагандой. Трещёв считает, что подобная мера будет «справедливой» по отношению к тем, кто, «живя на российские деньги, очерняет страну».
Известно, что ветеран уже не раз судился с Аллой Пугачёвой — в последний раз он потребовал взыскать с певицы 1,5 млрд рублей, утверждая, что она оскорбила российскую армию и правоохранительные органы. Суд неоднократно отказывал ему в рассмотрении иска.
