Ветеран афганской войны предложил лишить Пугачёву пенсий и выплат

15 октября 2025, 16:40

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ветеран афганской войны Александр Трещёв направил в Госдуму обращение с предложением лишать пенсий и государственных выплат российских артистов, которые покинули страну после начала СВО. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.