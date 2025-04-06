Пригожин: Прохор Шаляпин хотел выдать себя за потомка Фёдора Шаляпина перед правнучкой оперного певца в Париже

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)
Иосиф Пригожин рассказал, что именно он вместе с Виктором Дробышем придумал псевдоним для Прохора Шаляпина. Продюсеры предложили начинающему исполнителю образ покорителя взрослых состоятельных женщин.
На момент знакомства с Пригожиным Шаляпин был простым молодым человеком из Волгограда, которого звали Андреем Захаренковым. Идея продюсеров пришлась по душе певцу, который сразу понял, как выгодно использовать свой псевдоним для привлечения внимания.
Правда в какой-то момент Шаляпин, которого Пригожин назвал хорошим пиарщиком, всерьёз предпринял попытку наладить контакт с потомками великого оперного певца и представиться его потомком.
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Правда в какой-то момент Шаляпин, которого Пригожин назвал хорошим пиарщиком, всерьёз предпринял попытку наладить контакт с потомками великого оперного певца и представиться его потомком.
«Он даже умудрился добраться до правнучки Фёдора Шаляпина в Париже. Пытался найти родственников, рассказать, что он праправнук», – отметил Пригожин в беседе с Кариной Нигай на YouTube-шоу «Сплетница».При этом сам Шаляпин рассказывал ранее, что при выборе псевдонима обращался к нумерологам и астрологам, а в Фёдоре Шаляпине увидел отражение себя.
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Анастасия Чинкова