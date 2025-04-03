«У неё ёще будут дети»: Прохор Шаляпин ответил на вопрос об отце новорождённой дочери вдовы Армена Джигарханяна

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Прохор Шаляпин является близким другом Виталины Цымбалюк-Романовской, которая недавно стала мамой. О положении певицы знал очень узкий круг её знакомых, в который входил и певец.
Шаляпин прокомментировал рождение дочери у вдовы Армена Джигарханяна и отметил, что не обладает информацией о том, кто отец ребёнка.
Прохор добавил, что он не знаком с отцом ребёнка и не следит за личной жизнью Цымбалюк-Романовской.
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«Желаю ей и ребенку крепкого здоровья, очень за неё рад и думаю, что, может, у неё ещё будут дети», – отметил исполнитель в беседе с Woman.ru.Артист отметил, что «Бог услышал молитвы» Виталины, которая давно хотела стать мамой. После появления ребёнка пианистка вновь обретёт смысл жизни. Особенно важно это потому, что она потеряла обоих родителей, которые обожали и любили её.
Прохор добавил, что он не знаком с отцом ребёнка и не следит за личной жизнью Цымбалюк-Романовской.
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Тайно родившая дочь бывшая жена Армена Джигарханяна призналась, что о её секрете знал Прохор Шаляпин
Анастасия Чинкова