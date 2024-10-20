Пригожин прокомментировал долг сына Валерии на полмиллиона долларов

Иосиф Пригожин: Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Продюсер Валерии, Иосиф Пригожин, рассказал о решении иска на полмиллиона долларов к сыну Валерии, Арсению Шульгину. В комментарии для издания StarHit он подчеркнул, что этот спор был сторонами уже урегулирован.
Пригожин объяснил, что дело было гражданско-правового характера и что бизнесмены часто имеют подобные конфликты. Он считает, что излишне делать из этого сенсацию. По его сведениям, вопрос с Арсением уже решен.
Кроме того, Пригожин предположил, что кто-то специально раздул эту ситуацию в прессе, хотя на самом деле она не представляла никакой серьезности.
Иск подал бизнесмен Валентин Демчук, который одолжил Арсению Шульгину полмиллиона долларов и теперь требует вернуть всю сумму через суд.
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«Арсений предприниматель. Гражданско-правовые отношения выясняются у бизнесменов часто, странно из этого делать новость. Насколько мне известно — вопрос закрыт», — прояснил он.
Кроме того, Пригожин предположил, что кто-то специально раздул эту ситуацию в прессе, хотя на самом деле она не представляла никакой серьезности.
Иск подал бизнесмен Валентин Демчук, который одолжил Арсению Шульгину полмиллиона долларов и теперь требует вернуть всю сумму через суд.
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Лия Мурадьян