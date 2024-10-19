Стало известно о состоянии здоровья фронтмена группы Jane Air Антона Лиссова

Антон Лиссов (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)
Музыкант Антон Лиссов, являющийся фронтменом группы Jane Air, продолжит выступления по графику, медики исключили у него инфаркт. Об этом он написал в Telegram-канале.
«В ночи был мастерски спущен вниз по лестнице руками сонных дворников и погружен в скорую... В Мариинской больнице был встречен тепло, обклеен датчиками, уколот и пристально осмотрен. Инфаркт исключили», — говорится в сообщении.Лиссов добавил, что уже завтра коллектив выступит в Рязани, поэтому он отказался ложиться в больницу, а фанатов попросил «отставить панику». Исполнитель подчеркнул, что все выступления Jane Air в силе.
«Все концерты группы в силе, продолжаем дискотеку и держим руку на пульсе», — резюмировал Лиссов.
Ранее сообщалось, насчет чего предупредили блогера Валерию Чекалину (Лерчек).
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