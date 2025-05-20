Валерия и Иосиф Пригожин поздравили Даву и Мари Краймбрери с рождением первенца

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: Инстаграм* @valeriya)
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин поздравили рэпера Даву (Давида Манукяна) и певицу Мари Краймбрери (Марину Жадан) с рождением первенца, сообщил Телеграм-канал «Звездач».
Исполнительнице хита «Часики» нравится творческая деятельность Краймбрери и она полагает, что певица отлично справится с родительскими обязанностями.
Напомним, несколько дней назад в одной из клиник Москвы Мари Краймбрери родила. Рэпер держал любимую за руку, видя появление ребенка на свет. Мама Давы случайно рассекретила пол малыша, называв внучку «сеньоритой-вкусняшкой».
Ранее сообщалось, что рэпер Big Baby Tape распродает свой гардероб. Общая стоимость вещей оценивается практически в четыре миллиона рублей.
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«Поздравляем от души! Рады! Она — очень классная девчонка и, я думаю, она будет прекрасной мамой, и Дава прекрасным отцом. Мы за них очень рады!», — призналась Валерия.
Напомним, несколько дней назад в одной из клиник Москвы Мари Краймбрери родила. Рэпер держал любимую за руку, видя появление ребенка на свет. Мама Давы случайно рассекретила пол малыша, называв внучку «сеньоритой-вкусняшкой».
Ранее сообщалось, что рэпер Big Baby Tape распродает свой гардероб. Общая стоимость вещей оценивается практически в четыре миллиона рублей.
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Ольга Енгалычева