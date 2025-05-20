«Я не банкомат»: Иосиф Пригожин отказался обеспечивать взрослых детей

Иосиф Пригожин и Валерия (фото: Telegram @iosifprigozhin)
Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия приступили к строительству загородного дома. В интервью программе «Светская хроника» супруги рассказали о планах на будущее, а продюсер откровенно высказался об отношениях со старшими детьми.
«Наш дом будет компактным – ровно столько комнат, сколько нужно нам плюс пара гостевых. Мне достаточно большой кровати, хорошей гостиной и удобного санузла», – отметил Пригожин.Валерия тем временем мечтает о собственной зоне красоты. Певица хочет оборудовать в доме небольшой салон для визажистов и парикмахеров. Такое решение она назвала производственной необходимостью. Также певица намерена разбить «дизайнерский огород» с зеленью.
Говоря о семье, Пригожин резко высказался о взрослых детях от первого брака – Дмитрии и Данае.
«Меня раздражает их вечное нытье. Я оставил им квартиры, землю, дачу, регулярно помогаю деньгами. Но я не банкомат! Они должны сами устраивать свою жизнь», – поделился продюсер.Он подчеркнул, что ситуация обострилась, когда мать Данаи взяла микрозайм под залог недвижимости, которую приобрёл Пригожин, в результате чего его дети лишились жилья. Сейчас его дочь с внуком ищут новую квартиру, однако отец помогать не планирует.
Несмотря на напряжённые отношения со своими детьми, Пригожин с теплотой отзывается о внуках Валерии. Недавно в семье певицы произошло пополнение – родился внук Мирон.
«После череды болезней понял – хочу быть в форме, чтобы видеть, как растут внуки», – подчеркнул продюсер.Читайте также:
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Анастасия Чинкова