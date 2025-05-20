«Я не банкомат»: Иосиф Пригожин отказался обеспечивать взрослых детей

Телережиссер Олег Шиловский, работавший над документальным фильмом о Юрии Григоровиче, рассказал о непростом характере балетмейстера. По его словам, съемочную группу заранее предупредили, чтобы те отвлекали артиста во время работы. Об этом сообщает NEWS.ru.