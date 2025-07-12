На Украине откровенно рассказали о детстве Владимира Зеленского: «Часто били»
Владимира Зеленского в детстве часто били из-за маленького роста. Об этом рассказал глава правящей партии «Слуга народа» Верховной рады Давид Арахамия в интервью британскому изданию BBC.
Со слов политика, Зеленский рассказывал ему, что рос евреем маленького роста в индустриальном городе Кривом Роге. В детстве его часто били из-за внешних данных и происхождения.
Арахамия вспомнил, как Зеленский всегда говорил, что необходимо найти главного и ударить его в лицо. Тогда все остальные поймут, кто на самом деле тот человек, с которым стоит иметь дело.
Накануне Telegram-канал SHOT выпустил материал, в котором раскрыл, почему Владимир Зеленский положительно относится к страшным событиям Волынской резни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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