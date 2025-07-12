На Украине откровенно рассказали о детстве Владимира Зеленского: «Часто били»

12 июля 2025, 16:08

Арахамия: Зеленского часто били в детстве из-за роста и происхождения

Владимир Зеленский

Владимира Зеленского в детстве часто били из-за маленького роста. Об этом рассказал глава правящей партии «Слуга народа» Верховной рады Давид Арахамия в интервью британскому изданию BBC.