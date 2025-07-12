На Украине откровенно рассказали о детстве Владимира Зеленского: «Часто били»

Арахамия: Зеленского часто били в детстве из-за роста и происхождения
Владимир Зеленский

Владимира Зеленского в детстве часто били из-за маленького роста. Об этом рассказал глава правящей партии «Слуга народа» Верховной рады Давид Арахамия в интервью британскому изданию BBC.



Со слов политика, Зеленский рассказывал ему, что рос евреем маленького роста в индустриальном городе Кривом Роге. В детстве его часто били из-за внешних данных и происхождения.

Арахамия вспомнил, как Зеленский всегда говорил, что необходимо найти главного и ударить его в лицо. Тогда все остальные поймут, кто на самом деле тот человек, с которым стоит иметь дело.

Накануне Telegram-канал SHOT выпустил материал, в котором раскрыл, почему Владимир Зеленский положительно относится к страшным событиям Волынской резни. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Анастасия Чинкова

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