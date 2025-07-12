ВСУ бросили бригаду колумбийских наёмников в Сумской области

12 июля 2025, 14:54

Mash: ВСУ бросили бригаду из 30 колумбийских наёмников в Сумах

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские войска бросили бригаду из 30 колумбийских наёмников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.