ВСУ бросили бригаду колумбийских наёмников в Сумской области
Mash: ВСУ бросили бригаду из 30 колумбийских наёмников в Сумах
Украинские войска бросили бригаду из 30 колумбийских наёмников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что ВСУ оставили бригаду наёмников оборонять позиции в районе населённого пункта Юнаковка в Сумкой области. Причём бойцы ВСУ отступили с позиции, не предупредив об этом иностранных военных.
Скопление колумбийцев из 47-й бригады ВСУ зафиксировали бойцы ВС РФ, находящиеся на этом направлении.
Ранее военэксперт Ян Гагин в эфире радиостанции «Комсомольская правда» указал на то, что многие наёмники ВСУ из Латинской Америки имеют уголовное прошлое и бегут от ответственности в своих государствах.
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