Путин объявил благодарность Якубовичу за заслуги в области СМИ
Президент Владимир Путин объявил благодарность народному артисту России Леониду Якубовичу за многолетнюю добросовестную работу и вклад в развитие отечественных СМИ.
Соответствующее распоряжение от 12 ноября опубликовали на официальном интернет‑портале правовой информации.
«За заслуги в области средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента Российской Федерации: <…> Якубовичу Леониду Аркадьевичу», — гласит документ.Также благодарности главы государства получили телеведущие Лариса Гузеева и Роза Сябитова.
Ранее, 9 ноября, сообщалось, что Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с 96‑летием.