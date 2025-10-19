«Приходится платить»: Ксения Бородина объяснила свой отказ от алкоголя

19 октября 2025, 05:53

Ксения Бородина заявила об отказе от алкоголя из-за возраста

Ксения Бородина (Фото: Telegram / @borodylia0803)

42-летняя Ксения Бородина поделилась с подписчиками личным опытом изменения образа жизни. Об этом пишет «Стархит».





Теледива рассказала в личном блоге, что уже месяц воздерживается от употребления спиртных напитков, однако пока не может побороть зависимость от курения.



По словам Бородиной, внешние изменения от отказа от алкоголя не слишком заметны, поскольку она и раньше не злоупотребляла. Однако внутренние причины для такого решения более чем весомые.



«До 40 жизнь прекрасна на такие вещи, а потом за все приходится платить: минус сон, минус восстановление, минус здоровье», — призналась звезда.