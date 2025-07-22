«Крепкий орешек» тает на глазах: Брюс Уиллис стремительно теряет силы
Американский актёр Брюс Уиллис, наиболее известный по серии фильмов «Крепкий орешек», с 2023 года страдает лобно-височной деменцией, которая привела к тяжелому нейродегенеративному состоянию. Об этом сообщает газета The Economic Times.
По предоставленной информации, состояние «Крепкого орешка» серьёзно ухудшилось: актёр больше не может читать, говорить и передвигаться самостоятельно. Деменция разрушила все участки мозга, которые отвечали за речь, движение и поведение Брюса. По словам родных звезды, он больше не осознаёт, что когда-то был очень известным артистом, чьё имя ассоциировалось с мужеством и силой.
Родственники Уиллиса рассказывают, что активный и остроумный человек постепенно превращается в полностью зависимого от окружающих. Брюс не может больше улыбаться, поддерживать беседы и наслаждаться книгами, а редкая болезнь продолжает забирать у него силы. Отмечается, что родные актёра просят о приватности.
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