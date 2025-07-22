«Крепкий орешек» тает на глазах: Брюс Уиллис стремительно теряет силы

22 июля 2025, 18:42

Состоянии неизлечимо больного Брюса Уиллиса значительно ухудшилось

Брюс Уиллис (Фото: Instagram* @brucewillisbw)

Американский актёр Брюс Уиллис, наиболее известный по серии фильмов «Крепкий орешек», с 2023 года страдает лобно-височной деменцией, которая привела к тяжелому нейродегенеративному состоянию. Об этом сообщает газета The Economic Times.