Стала известна стоимость торта со спецэффектами на 59-летие Киркорова
Роскошный праздничный торт, который эстрадный певец Филипп Киркоров заказал на свое 59-летие, оценивается минимум в полмиллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач».
Артист устроил вечеринку в честь собственного дня рождения, пригласив на нее многих российских знаменитостей. Имениннику дарили дорогую одежду в пакетах люксовых брендов.
Десерт для звезды изготовили кондитеры Марина и Максим Синицкие. Мастера встроили в него около десяти спецэффектов, которые срабатывали в автоматическом режиме. По данным источника, стоимость подобного угощения начинается от 500 тысяч рублей.
Ранее «поп-король» признался, что чувствует себя одиноким и мечтает о женской заботе. Идеальной кандидатурой на роль спутницы жизни он назвал певицу Севиль.
