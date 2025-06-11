«Нашла платье в гардеробе Энджика»: Виктория Боня снялась в платье 13-летней дочери за 20 долларов — фото
Виктория Боня удивила фанатов, снявшись в леопардовом платье за 20 долларов из гардероба своей 13-летней дочери Анджелины. Телезвезда активно делится кадрами семейной жизни и часто показывает в блоге дочку после своего недавнего возвращения домой.
Весной 2025 года Боня исполнила свое заветное желание и покорила Эверест. Экспедиция была такой опасной, что знаменитости пришлось даже составить план на случай своей кончины. Она попросила кремировать ее и передать прах маме, чтобы та закопала его под деревом. Но обошлось без трагических последствий.
Анджелина — дочь звезды от бывшего гражданского мужа Алекса Смерфита. Она почти год жила с отцом, и за это время Боня успела «обновить себя» рисковым походом. Теперь же девочка вернулась к маме, и они наслаждаются совместным временем.
Виктория признается, что быть родителем подростка непросто: она борется с привычкой дочери пропускать завтраки и «заставляет» ее делать уроки. Звезда публикует кадры обучения Анджелины, где та вдумчиво читает учебники.
«Уроки из-под палки. Ну хотя бы вы мне скажите, что вам это знакомо», — шутливо пожаловалась Боня.Также выяснилось, что мама и дочка могут делить всю одежду. Боня раньше уже показывала, как хорошо Анджелина смотрится в ее нарядах, а теперь звезда решила заглянуть в гардероб дочки для «равноценного обмена». Она с гордостью надела облегающее платье на бретельках, идеально подчеркнувшее ее фигуру.
«Нашла платье в гардеробе Энджика. Ну явно она его для меня заказывала. Платье за 20$», — подписала Виктория.Даже отдыхая с семьей, Боня не забывает строить планы на будущее. Она уже планирует новое восхождение. На этот раз — на гору Чогори (К2) в Пакистане.
*Запрещенная в России экстремистская организация