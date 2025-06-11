«Нашла платье в гардеробе Энджика»: Виктория Боня снялась в платье 13-летней дочери за 20 долларов — фото

11 июня 2025, 06:36

Виктория Боня сфотографировала себя в платье 13-летней дочери за 20 долларов

Виктория Боня с дочкой Анджелиной (Фото: Instagram* @victoriabonya)

Виктория Боня удивила фанатов, снявшись в леопардовом платье за 20 долларов из гардероба своей 13-летней дочери Анджелины. Телезвезда активно делится кадрами семейной жизни и часто показывает в блоге дочку после своего недавнего возвращения домой.





Весной 2025 года Боня исполнила свое заветное желание и покорила Эверест. Экспедиция была такой опасной, что знаменитости пришлось даже составить план на случай своей кончины. Она попросила кремировать ее и передать прах маме, чтобы та закопала его под деревом. Но обошлось без трагических последствий.



Виктория Боня с дочкой Анджелиной (Фото: Instagram* @victoriabonya)

Анджелина — дочь звезды от бывшего гражданского мужа Алекса Смерфита. Она почти год жила с отцом, и за это время Боня успела «обновить себя» рисковым походом. Теперь же девочка вернулась к маме, и они наслаждаются совместным временем.



Виктория признается, что быть родителем подростка непросто: она борется с привычкой дочери пропускать завтраки и «заставляет» ее делать уроки. Звезда публикует кадры обучения Анджелины, где та вдумчиво читает учебники.





«Уроки из-под палки. Ну хотя бы вы мне скажите, что вам это знакомо», — шутливо пожаловалась Боня.



Виктория Боня (Фото: Instagram* @victoriabonya)



«Нашла платье в гардеробе Энджика. Ну явно она его для меня заказывала. Платье за 20$», — подписала Виктория.