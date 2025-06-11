SHAMAN объявил о решении сменить профессию

11 июня 2025, 07:18

Певец SHAMAN рассказал о планах сменить профессию и заняться продюсированием

SHAMAN/Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) задумался о карьере продюсера. Он выразил желание продвигать своего близкого и талантливого друга Никиту Осина. Об этом Шаман рассказал в интервью с Общественной Службой Новостей (ОСН).





Дронов поделился планами через некоторое время заняться продюсированием. Друг SHAMAN, рязанский оперный певец Никита Осин, обладающий редким басом, станет первым «подопечным».



SHAMAN и Осин вместе учились в Российской академии музыки имени Гнесиных, что укрепило их дружбу и позволило быстро создать творческий союз. Дронов полон амбиций по раскрутке друга, уверенный в его уникальном таланте. Активно его продвижением певец стал заниматься с 2025 года.



SHAMAN/Ярослав Дронов и Никита Осин (Фото: Telegram @shaman_channel)

Ярослав уже написал для Осина несколько композиций. Он также объявил, что скоро представит с Никитой лирическую песню «Друг», посвященную бойцам, потерявшим товарищей. Артисту хочется верить, что эта совместная работа не оставит зрителей равнодушными и те проникнутся треком.



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«Это лирическая композиция, которую многие вскоре услышат, и мы исполняем ее вместе с Никитой. Думаю, что она тронет души многих людей», — сказал SHAMAN в беседе с Общественной Службой Новостей.