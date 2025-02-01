Прикрыта только стразами: Валерия восхитила фигурой в новом клипе

Алла Перфилова/Валерия
В новом клипе на песню «Ураган» Валерия предстала в образе восточной колдуньи, которой подчиняется стихия. Действие происходит в таинственном храме, хранящем книгу с заклинаниями.
Все поклонники творчества певицы знают: ее главная суперсила — это сохранение молодости.
Валерия является поклонницей йоги и рекомендует ее всем, вне зависимости от возраста и образа жизни. Она утверждает, что за счет регулярных занятий йогой чувствует себя лучше, чем в 17 лет.
Помимо йоги, Валерия придерживается правильного питания и много времени уделяет тренировкам в спортзале. Чтобы поддерживать интерес к спорту, она иногда меняет виды тренировок. Так, недавно на полюбила греблю, называет этот тренажер отличным способом для разогрева тела и поддержания нужной частоты сердечных сокращений.
Однако на йоге Валерия не останавливается. Исполнительница признается: ее стройность — результат самодисциплины. О физических упражнениях Валерия открыто рассказывает в личном блоге, восторгая поклонников.
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«"Да, еще есть порох в пороховницах"; "Не стареет, она как всегда на высоте", "Идеальная фигура прикрыта только стразами"» — пишут пользователи в комментариях.
Валерия является поклонницей йоги и рекомендует ее всем, вне зависимости от возраста и образа жизни. Она утверждает, что за счет регулярных занятий йогой чувствует себя лучше, чем в 17 лет.
«Йога оказывает фантастическое воздействие на внутренне состояние и добавляет внутренних сил», — говорит она.
Помимо йоги, Валерия придерживается правильного питания и много времени уделяет тренировкам в спортзале. Чтобы поддерживать интерес к спорту, она иногда меняет виды тренировок. Так, недавно на полюбила греблю, называет этот тренажер отличным способом для разогрева тела и поддержания нужной частоты сердечных сокращений.
Однако на йоге Валерия не останавливается. Исполнительница признается: ее стройность — результат самодисциплины. О физических упражнениях Валерия открыто рассказывает в личном блоге, восторгая поклонников.
«Работа на силу и кардиовыносливость — это вещь. Полгода назад ненавидела этот тренажер всей душой, но теперь вошла во вкус», — поделилась певица.
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Александр Бойцов