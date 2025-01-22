«Просчиталась, но где»: беременность невестки Валерии пошла не по плану

Совсем скоро певица Валерия опять станет бабушкой. Ее сын Арсений с женой Лианой ожидают рождения второго ребенка. На этот раз у пары родится сын, которого хотят назвать Мироном, а предварительная дата его рождения выпадает на день рождения Валерии, пишет 7дней.ru.