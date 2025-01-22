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«Просчиталась, но где»: беременность невестки Валерии пошла не по плану

Лиана Шульгина и Валерия (Фото: соцсети)

Лиана Шульгина и Валерия (Фото: соцсети)

Совсем скоро певица Валерия опять станет бабушкой. Ее сын Арсений с женой Лианой ожидают рождения второго ребенка. На этот раз у пары родится сын, которого хотят назвать Мироном, а предварительная дата его рождения выпадает на день рождения Валерии, пишет 7дней.ru.
По словам Лианы, дата родов стоит приблизительно на 17 апреля — день рождения Валерии. Однако сама она считает, что малыш появится на свет немного позже — на день рождения ее сестры, 24 апреля.

При этом девушка призналась, что планировала родить в мае, так как в апреле в семье и так много праздников.



«А вообще я считала, что если забеременею в конце июля — начале августа, то я рожу в мае. Просчиталась, но где? Апрель у нас, конечно, богат на праздники. 2 апреля — день рождения у свекра, 17 апреля у свекрови, 24 апреля у моей сестры, 27 апреля — день рождения у бабушки Сени. Ждем еще одного апрельского малыша», — рассказала Лиана.

Пара сыграла свадьбу летом 2020 года. В браке родилась дочь, сейчас супруги ожидают рождения сына.

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