«Надо мной сбило три ракеты»: Российские звезды поделились обстановкой в Дубае

28 февраля 2026, 20:05

Super: Российские звезды поделились обстановкой в Дубае

Анна Линникова (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Российские знаменитости, оказавшиеся в ОАЭ, делятся тем, что происходит в Дубае на фоне сообщений о ракетной опасности. 28 февраля местные аэропорты, по их словам, временно прекратили прием и отправку рейсов.





Как пишет Super, «Мисс Россия-2022» Анна Линникова рассказала, что почти не выходит из отеля. При этом она отмечает, что доверяет современным системам ПВО, которые защищают небо Эмиратов. По словам модели, она видела в небе ракеты и публикует кадры последствий ударов. В разговоре с журналистами Линникова призналась, что люди заметно нервничают и многие стараются оставаться дома.





«Некоторые районы бомбят больше других, моя замужняя подруга живёт с ребенком в даунтауне, там прилетело порядка 10 бомб, у нас на марине прилетело порядка четырех-пяти точно. Прямо надо мной ПВО сбило три ракеты, я видела их своими глазами», — говорит она.