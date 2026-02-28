«Надо мной сбило три ракеты»: Российские звезды поделились обстановкой в Дубае
Super: Российские звезды поделились обстановкой в Дубае
Российские знаменитости, оказавшиеся в ОАЭ, делятся тем, что происходит в Дубае на фоне сообщений о ракетной опасности. 28 февраля местные аэропорты, по их словам, временно прекратили прием и отправку рейсов.
Как пишет Super, «Мисс Россия-2022» Анна Линникова рассказала, что почти не выходит из отеля. При этом она отмечает, что доверяет современным системам ПВО, которые защищают небо Эмиратов. По словам модели, она видела в небе ракеты и публикует кадры последствий ударов. В разговоре с журналистами Линникова призналась, что люди заметно нервничают и многие стараются оставаться дома.
«Некоторые районы бомбят больше других, моя замужняя подруга живёт с ребенком в даунтауне, там прилетело порядка 10 бомб, у нас на марине прилетело порядка четырех-пяти точно. Прямо надо мной ПВО сбило три ракеты, я видела их своими глазами», — говорит она.
Анна Заворотнюк, наоборот, выглядит спокойнее. Знаменитость сообщила, что с ней все хорошо, и выразила уверенность, что местные системы ПВО справятся в случае угрозы. Рэпер Паша, который отдыхает в Дубае с семьей, судя по всему, тоже не поддается панике. В соцсетях он даже показал, как медитирует на пляже. Жена артиста Ханна последний раз публиковала ролик сутками ранее — на видео дочери собирают на берегу камушки.
Звезда «Глухаря», артистка Виктория Тарасова выложила скриншот СМС-оповещения о ракетной опасности и сообщила, что застряла в аэропорту Абу‑Даби. По ее словам, сирены и работа ПВО были слышными почти сразу после приезда, затем стало тише, но к вечеру взрывы снова возобновились. Тарасова рассказывает, что пассажирам предоставили отель, и она надеется как можно скорее улететь домой. При этом, как отмечает актриса, паники в аэропорту не было — люди вели себя сдержанно.
В Дубае также находится стример Слава Бустер. Подписчики активно спрашивают его о происходящем, а он уверяет, что с ним все в порядке, хотя, как признает сам блогер, рядом с домом «пролетела ракета». О напряженной обстановке сообщает и Ульяна Банана — по ее словам, неподалеку от Бурдж-эль-Араб слышно взрывы — работает ПВО, а в Dubai Mall часть магазинов закрылась раньше обычного.