Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли отказался от фамилии отца
Приемный сын Брэда Питта и Анджелины Джоли отказался от фамилии отца вслед за сестрой. Об этом сообщает People.
На премьере нового фильма «Кутюр» журналисты заметили, что в титрах старший ребенок голливудской пары указан как помощник режиссера. В карточке 24-летнего Мэддокса записана только фамилия матери. При этом в 2024 году в титрах фильма «Мария» он был указан как Джоли-Питт.
Анджелина Джоли стала приемной матерью Мэддокса в марте 2002 года в Камбодже, где снималась в фильме «За гранью». Вместе с Брэдом Питтом актриса воспитывала еще пятерых детей — усыновленных Пакса и Захару, а также биологических Шайло, Нокса и Вивьен.
В сентябре 2016 года она подала на развод. Причиной, по данным прессы, стала ссора супругов в частном самолете, во время которой пьяный актер якобы ударил Мэддокса.
