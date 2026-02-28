28 февраля 2026, 18:07

Приемный сын Брэда Питта и Анджелины Джоли Мэддокс отказался от фамилии отца

Брэд Питт и Анджелина Джоли (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Приемный сын Брэда Питта и Анджелины Джоли отказался от фамилии отца вслед за сестрой. Об этом сообщает People.