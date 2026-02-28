СМИ выяснили личность новой возлюбленной Михаила Галустяна
Не так давно Михаил Галустян рассказал, что в его жизни появилась любимая женщина, однако имя избранницы раскрывать не стал. Тогда СМИ решили разобраться, кто именно рядом с артистом.
Как пишет Super, возлюбленную Галустяна зовут Лилия Киосе. Ей 35 лет, она выросла в семье военного, а её брат служит священником. Лилия не публичный человек, но по работе имеет отношение к индустрии развлечений — она художник по гриму и участвовала в съёмках российских фильмов и телепроектов.
Как утверждает инсайдер, ухаживать за Киосе Михаил начал почти через два года после расставания с женой Викторией. Ранее ему приписывали роман с другой девушкой, но эти слухи вскоре опровергли и она, и сам ведущий. Сейчас, по словам источника, актер намеревается сосредоточиться на личной жизни, чувствах и внутреннем состоянии.
Михаил Галустян и Виктория официально развелись в 2024 году после 17 лет брака, хотя некоторое время не делали это достоянием гласности. Причины разрыва супруги не комментировали. При этом они сохранили тёплые отношения ради дочерей — Галустян продолжает активно участвовать в их жизни и поддерживает, в том числе в спорте.
