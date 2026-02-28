СМИ выяснили личность новой возлюбленной Михаила Галустяна

28 февраля 2026, 19:48

Super: новую возлюбленную Михаила Галустяна зовут Лилия Киосе

Михаил Галустян (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Не так давно Михаил Галустян рассказал, что в его жизни появилась любимая женщина, однако имя избранницы раскрывать не стал. Тогда СМИ решили разобраться, кто именно рядом с артистом.