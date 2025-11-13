Прилетевший в Москву турецкий актёр и певец Эмре Алтуг заявил о готовности жениться на россиянке
Звезда турецкого сериала «Зимородок» и исполнитель хита «Бу кадар» Эмре Алтуг прилетел в Москву. Об этом сообщает издание Super в своём Telegram-канале.
Турецкий артист уже успел ощутить на себе всю силу любви российских поклонниц. В аэропорту Внуково его встретили сотни фанаток, которые просили сфотографироваться и дать автограф. Некоторые россиянки подготовились и вручили Алтугу подарки, среди которых была картина с Голубой мечетью в Стамбуле.
В интервью Telegram-каналу SHOT певец признался, что готов жениться на девушке из России.
Алтуг сделал фото с несколькими поклонницами и в сопровождении охраны спешно покинул аэропорт. Известно, что жить артист будет в отеле Four Seasons, а концерт в Москве состоится уже в эту субботу.
