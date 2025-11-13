Прилетевший в Москву турецкий актёр и певец Эмре Алтуг заявил о готовности жениться на россиянке

13 ноября 2025, 21:34

Турецкий актёр и певец Эмре Алтуг заявил, что готов жениться на россиянке

Эмре Алтуг (фото: Instagram* @emrealtug)

Звезда турецкого сериала «Зимородок» и исполнитель хита «Бу кадар» Эмре Алтуг прилетел в Москву. Об этом сообщает издание Super в своём Telegram-канале.