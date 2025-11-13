«Запоздалая истерика»: Собчак набросилась на Корчевникова из-за Хэллоуина
Журналистка Ксения Собчак назвала публикацию ведущего Бориса Корчевникова о праздновании Хэллоуина «запоздалой истерикой» и призвала коллегу обратить внимание на реальные проблемы детей, а не выдуманные.
Соответствующий пост звезда опубликовала в своём Telegram-канале «Кровавая барыня». В нём Корчевников назвал школьные и детсадовские костюмированные утренники «дрянью» и «ужасом», утверждая, что родители, наряжающие детей в чертей, «уродуют им душу и будущее», а педагоги и аниматоры, по его мнению, вообще не должны приближаться к детям.
Собчак в ответ заявила, что настоящей проблемой для детей являются буллинг, качество образования и психологическая поддержка, а не праздники вроде Хэллоуина. В связи с этим она призвала Корчевникова прекратить «навязчивую одержимость» этим событием.
Читайте также: