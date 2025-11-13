В Эстонии отменили концерт легендарной группы Limp Bizkit из-за поддержки России
Концерт американской рок-группы Limp Bizkit, запланированный на 31 мая 2026 года в Таллине, отменили. Об этом пишет ERR.
Организаторы Baltic Live Agency (BLA) сообщили в своих соцсетях, что отмена произошла по независящим от них причинам, и извинились перед поклонниками.
Эстонское МИД объяснило решение тем, что лидер группы Фред Дерст ранее поддерживал Россию, в частности, через связь с Крымом и заявления о возможной дружбе с президентом страны Владимиром Путиным. В ведомстве подчеркнули, что сторонникам Москвы нет места в Эстонии и её кульутрном пространстве.
Организаторы BLA отметили, что с 2022 года Дерст не делал политических заявлений в пользу РФ, однако признают, что в прошлом музыкант мог находиться в «искажённом информационном пузыре». В частности, это связывают с тем, что музыкант был женат на россиянке из Крыма, визажисте Ксении Березяевой. Их брак продлился с 2012 по 2018 год.
