«Пример очень страшный»: Захарова заявила, что Пугачева пренебрегла народной любовью

Алла Пугачева (Фото: Instagram*/alla_orfey)
Дипломат российского МИДа Мария Захарова заявила, что певица Алла Пугачева пренебрегла любовью россиян. Официальный представитель ведомства подчеркнула, что народная любовь явление уникальное в отличие от успешности, известности и популярности.
Захарова добавила, что не осуждает примадонну, но ситуация с исполнительницей должна стать для людей уроком.
После событий февраля 2022 года отечественный шоубиз разделился на осуждающих и поддерживающих спецоперацию на Украине. Пугачева оказалась в числе тех, кто осудил действия российских властей. Мужа Пугачевой признали в стране иноагентом.
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*Запрещен в РФ
«Единственное, для чего подобные вещи даются в жизни — чтобы мы на них учились. Потому что это действительно пример очень страшный», — прокомментировала Захарова в беседе с «МГИМО 360».
После событий февраля 2022 года отечественный шоубиз разделился на осуждающих и поддерживающих спецоперацию на Украине. Пугачева оказалась в числе тех, кто осудил действия российских властей. Мужа Пугачевой признали в стране иноагентом.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов