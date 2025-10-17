Звезда «Кавказской пленницы» Варлей госпитализирована в Москве
Актриса Наталья Варлей госпитализирована в одну из столичных больниц. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Артистке, известной по роли в фильме «Кавказская пленница», провели операцию на руке. Врачи осуществили эндоскопическое расширение, чтобы устранить боль в кисти.
Варлей обратилась за медицинской помощью еще неделю назад. Подобное заболевание часто возникает из-за травм или длительного использования компьютера.
