Звезда «Кавказской пленницы» Варлей госпитализирована в Москве

Наталья Варлей (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Актриса Наталья Варлей госпитализирована в одну из столичных больниц. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Артистке, известной по роли в фильме «Кавказская пленница», провели операцию на руке. Врачи осуществили эндоскопическое расширение, чтобы устранить боль в кисти.

Варлей обратилась за медицинской помощью еще неделю назад. Подобное заболевание часто возникает из-за травм или длительного использования компьютера.

До этого стало известно, что Юлию Барановскую экстренно госпитализировали со съёмок в Салехарде. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

