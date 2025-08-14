«Бьюсь два года»: СК возбудил дело после обнаружения скальпеля в животе пациентки из Сочи
Следственный комитет возбудил уголовное дело, согласно которому жительница Сочи два года безуспешно пытается привлечь к ответственности врачей, оставивших в её теле хирургический инструмент. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошёл во время операции, после которой женщина случайно узнала о забытом скальпеле, проходя плановое обследование. Острый предмет мог повредить внутренние органы или артерию, но, к счастью, серьёзных последствий удалось избежать.
Потерпевшая сразу подала заявление в правоохранительные органы, однако следователи отказали в возбуждении уголовного дела, не усмотрев состава преступления в действиях медиков. Отмечается, что пострадавшая уже второй год борется за справедливость, в то время как врачи, фигурирующие в истории, продолжают работать и избегают общения с прессой.
