«Бьюсь два года»: СК возбудил дело после обнаружения скальпеля в животе пациентки из Сочи

14 августа 2025, 20:35

Россиянка два года пытается наказать врачей, забывших в её животе скальпель

Фото: Istock/loongar

Следственный комитет возбудил уголовное дело, согласно которому жительница Сочи два года безуспешно пытается привлечь к ответственности врачей, оставивших в её теле хирургический инструмент. Об этом сообщает РЕН ТВ.