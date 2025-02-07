«Принцесса на балу»: дочь олигарха Дана Манасир отметила 21-летие в сказочном стиле «Белоснежки»

Когда твой отец — олигарх, а мама знает толк в красивой жизни, то день рождения превращается в настоящее сказочное торжество. Дана Манасир, старшая дочь Виктории и Зияда Манасир, с шиком отметила 21-летие в московском ресторане, напоминающем королевский дворец. Роскошный декор, эксклюзивные наряды и атмосферная вечеринка — все было на высшем уровне.