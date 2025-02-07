«Принцесса на балу»: дочь олигарха Дана Манасир отметила 21-летие в сказочном стиле «Белоснежки»

Дана Манасир (Фото: Instagram* @ddanamanasir)
Когда твой отец — олигарх, а мама знает толк в красивой жизни, то день рождения превращается в настоящее сказочное торжество. Дана Манасир, старшая дочь Виктории и Зияда Манасир, с шиком отметила 21-летие в московском ресторане, напоминающем королевский дворец. Роскошный декор, эксклюзивные наряды и атмосферная вечеринка — все было на высшем уровне.
Торжество прошло в столичном ресторане «Белый кролик» 5 января, пишет «СтарХит». Тема праздника — «Белоснежка». Всё пространство буквально утопало в белоснежных цветах. Главной деталью стали алые яблоки, символизирующие сказочную историю. И «принцессой» вечера, без сомнений, была сама именинница.
Дана выбрала два наряда: сначала — золотое мини-платье с глубоким декольте и вырезом на спине, дополненное изящными балетками. Позже девушка сменила его на элегантное длинное атласное платье, завершив образ босоножками на каблуке.
Мама Даны, Виктория Манасир, поздравила дочь не только лично, но и публично. В своем блоге она поделилась радостью: в этом году у семьи сразу два праздника в один день — Дана отмечает 21 год, а младшей дочке, Нине, исполнилось два месяца.
Вечер удался: гости наслаждались изысканными блюдами, танцевали, общались, а кульминацией стал потрясающий праздничный торт, украшенный малиной и безе. Дана загадала желание, задула свечи и первой попробовала сладкое угощение.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дана выбрала два наряда: сначала — золотое мини-платье с глубоким декольте и вырезом на спине, дополненное изящными балетками. Позже девушка сменила его на элегантное длинное атласное платье, завершив образ босоножками на каблуке.
Виктория Манасир и Дана Манасир (Фото: Instagram* @vika_manasir)
Мама Даны, Виктория Манасир, поздравила дочь не только лично, но и публично. В своем блоге она поделилась радостью: в этом году у семьи сразу два праздника в один день — Дана отмечает 21 год, а младшей дочке, Нине, исполнилось два месяца.
«Как будто сговорились!» — шутливо отметила Виктория.Особое внимание привлекли подарки. Первым поздравлением стало дорогое ювелирное украшение с редким турмалином параиба от мамы.
«Только посмотрите на эти изумруды!» — восхитилась Дана.Сводная сестра Диана подарила ей вышивку с изображением ангела-хранителя, признавшись, что теперь ждет «распаковку» от именинницы.
Фото: Telegram @bymanasirdiana
Вечер удался: гости наслаждались изысканными блюдами, танцевали, общались, а кульминацией стал потрясающий праздничный торт, украшенный малиной и безе. Дана загадала желание, задула свечи и первой попробовала сладкое угощение.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мария Моисеева