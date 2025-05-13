Сильно похудевшая Татьяна Васильева шокировала собственного сына: «С ума сойти просто!»

Татьяна Васильева (Фото: Инстаграм* @tatyana_vasileva_official)
78-летняя актриса Татьяна Васильева шокировала собственного сына сильной худобой.
Недавно в социальных сетях невестки Васильевой появилось видео, на котором ее сын Филипп обратился к ней.
Жена Филиппа Мария моментально поправила его, уточнив, что актриса просто очень стройная и находится в прекрасной физической форме.
К слову, у Татьяны Васильевой отличные отношения со своей невесткой, порой она даже появляется в семейном блоге Марии.
Ранее певица Анна Семенович заявила, что сбросила семь килограммов и теперь чувствует себя «как Дюймовочка». Экс-солистка группы «Блестящие» рассказала в своём блоге о преображении, подчеркнув, что результат достигнут благодаря специальному препарату.
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«Мам, ты какая-то дико худая, с ума сойти просто!», — обратил внимание сын звезды в личном блоге своей супруги.
Жена Филиппа Мария моментально поправила его, уточнив, что актриса просто очень стройная и находится в прекрасной физической форме.
К слову, у Татьяны Васильевой отличные отношения со своей невесткой, порой она даже появляется в семейном блоге Марии.
Ранее певица Анна Семенович заявила, что сбросила семь килограммов и теперь чувствует себя «как Дюймовочка». Экс-солистка группы «Блестящие» рассказала в своём блоге о преображении, подчеркнув, что результат достигнут благодаря специальному препарату.
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева