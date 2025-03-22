Пришедший на похороны Петросян пообещал помочь похоронившему отца Киркорову справиться с вредной привычкой

Евгений Петросян (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Евгений Петросян в пятницу пришёл проститься с Бедросом Киркоровым, с которым много лет дружил. 79-летний юморист посетил траурное мероприятие без молодой супруги Татьяны Брухуновой.
Петросян выразил соболезнования Филиппу Киркорову, который в ответ доверительно пожаловался на возвращение пагубной привычки.
Поп-король признался, что из-за политических событий, «голой» вечеринки, а теперь и смерти отца начал выкуривать больше одной пачки сигарет в день. Петросян сразу же выразил готовность помочь певцу справиться с зависимостью, пишет NEWS.ru.
Дело в том, что юморист раньше тоже много курил, однако закодировался у известного нарколога Александра Довженко, а затем, когда привычка чуть не вернулась, обратился к целительнице и астрологу Джуне. После этого Петросян навсегда бросил желание искать утешение в сигаретах в любой трудной ситуации.
Читайте также:
«Внебрачный сын» Бедроса Киркорова пришёл на похороны певца и вспомнил последнюю встречу с ним
На надгробной табличке Бедроса Киркорова обнаружили ошибку
Любовь Успенская отомстила Филиппу Киркорову в самый тяжёлый для него период
Поп-король признался, что из-за политических событий, «голой» вечеринки, а теперь и смерти отца начал выкуривать больше одной пачки сигарет в день. Петросян сразу же выразил готовность помочь певцу справиться с зависимостью, пишет NEWS.ru.
Дело в том, что юморист раньше тоже много курил, однако закодировался у известного нарколога Александра Довженко, а затем, когда привычка чуть не вернулась, обратился к целительнице и астрологу Джуне. После этого Петросян навсегда бросил желание искать утешение в сигаретах в любой трудной ситуации.
Читайте также:
«Внебрачный сын» Бедроса Киркорова пришёл на похороны певца и вспомнил последнюю встречу с ним
На надгробной табличке Бедроса Киркорова обнаружили ошибку
Любовь Успенская отомстила Филиппу Киркорову в самый тяжёлый для него период
Анастасия Чинкова