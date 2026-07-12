«Пришлось бежать из дома»: Елена Товстик обвинила экс-мужа в попытке уничтожения

12 июля 2026, 19:15

Елена Товстик обвинила бывшего мужа в попытке лишить её детей и имущества

Елена Товстик (Фото: Instagram* @elenatovstik)

Елена Товстик заявила, что бывший муж пытается её уничтожить. В своём блоге она обвинила Романа Товстика в том, что он склонял её к отказу от детей и лишал шансов на выживание.





Развод супругов сопровождался скандалом из‑за романа бизнесмена с Полиной Дибровой, которая ушла ради него от мужа. По словам Елены, 10 июля 2025 года Товстик дал ей пять дней на подписание документов об отказе от детей и имущества.

«Это был подарок на день рождения возлюбленной: развод и документы», — отметила бывшая жена бизнесмена.