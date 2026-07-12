«Пришлось бежать из дома»: Елена Товстик обвинила экс-мужа в попытке уничтожения
Елена Товстик обвинила бывшего мужа в попытке лишить её детей и имущества
Елена Товстик заявила, что бывший муж пытается её уничтожить. В своём блоге она обвинила Романа Товстика в том, что он склонял её к отказу от детей и лишал шансов на выживание.
Развод супругов сопровождался скандалом из‑за романа бизнесмена с Полиной Дибровой, которая ушла ради него от мужа. По словам Елены, 10 июля 2025 года Товстик дал ей пять дней на подписание документов об отказе от детей и имущества.
«Это был подарок на день рождения возлюбленной: развод и документы», — отметила бывшая жена бизнесмена.Кроме того, женщина сообщила, что экс‑супруг отключил ей связь, удалил контакты и приложения, сменил замки и забрал документы.
«Мне пришлось бежать из дома от насилия, что происходило дома», — призналась многодетная мать.Сам же Роман улетел с Полиной в Испанию в день её рождения, хотя планировал поездку в Италию с женой. Елена заявила, что решила дать огласку, потому что иначе её никто бы не увидел: муж хотел поместить её в психушку, отобрать детей и имущество.