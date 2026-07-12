«Ощущение бессилия»: Актриса Любовь Толкалина сообщила об изнасиловании
Любовь Толкалина рассказала об изнасиловании педагогом в модельном агентстве
Актриса Любовь Толкалина в интервью Лауре Джугелии рассказала, что в прошлом её изнасиловал преподаватель по актёрскому мастерству в модельном агентстве.
По словам артистки, инцидент произошёл до поступления во ВГИК. Толкалина не назвала имя преступника, но уточнила, что тот был значительно старше и принадлежит к известному режиссёрскому клану.
Любовь Николаевна до сих пор не оправилась от травмы, никому не рассказывала о случившемся и не обращалась в полицию.
«В сексуальном насилии есть момент полного бессилия. Это ощущение бессилия не сравнить ни с чем. Это не недоверие. Это некая полное не владение ситуацией. Что главное, ты не веришь в то, что это происходит. Потому что человек не может так поступать», — рассказала актриса.Эта травма осложнила её отношения с первым мужем Егором Кончаловским. Толкалина не боится мужчин, но теперь предпочитает избегать контактов с ними.