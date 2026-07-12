«Ощущение бессилия»: Актриса Любовь Толкалина сообщила об изнасиловании

12 июля 2026, 17:42

Любовь Толкалина рассказала об изнасиловании педагогом в модельном агентстве

Любовь Толкалина (Фото: кадр из сериала «Адвокаты»)

Актриса Любовь Толкалина в интервью Лауре Джугелии рассказала, что в прошлом её изнасиловал преподаватель по актёрскому мастерству в модельном агентстве.





По словам артистки, инцидент произошёл до поступления во ВГИК. Толкалина не назвала имя преступника, но уточнила, что тот был значительно старше и принадлежит к известному режиссёрскому клану.



Любовь Николаевна до сих пор не оправилась от травмы, никому не рассказывала о случившемся и не обращалась в полицию.

«В сексуальном насилии есть момент полного бессилия. Это ощущение бессилия не сравнить ни с чем. Это не недоверие. Это некая полное не владение ситуацией. Что главное, ты не веришь в то, что это происходит. Потому что человек не может так поступать», — рассказала актриса.