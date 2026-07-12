«Я вышел и забыл»: Баста раскрыл безумный способ борьбы с депрессией в Москве

12 июля 2026, 17:40

Баста рассказал, что друг вылечил его от депрессии ночной поездкой на «девятке»

Василий Вакуленко (Фото: Telegram @nogganobasta)

Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) в интервью YouTube-каналу KICKDOWN рассказал, как друг помог ему справиться с депрессией.





По словам музыканта, эта история случилась 20 лет назад, когда он только переехал в Москву. Вакуленко поделился с приятелем своим состоянием, и тот предложил встретиться ночью в центре столицы.



При встрече друг усадил рэпера в свою «девятку» и выжал педаль газа до упора. Во время поездки автомобиль перегревался, так что артисту приходилось поливать водой коробку передач, чтобы остудить её.

«Когда я вышел, он спрашивает: «Депрессия прошла?» Я говорю: «Вообще». Нет, правда, это сработало. Это был такой адреналиновый эмоциональный всплеск», — признался певец.