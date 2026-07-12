«Серьёзная травма»: Актёр Ян Цапник рассказал, как следит за здоровьем

12 июля 2026, 18:02

Актёр Ян Цапник рассказал, как следит за здоровьем

Ян Цапник (Фото: кадр из комедии «Право на лево»)

Актёр Ян Цапник в беседе с aif.ru сообщил, что уделяет внимание своему здоровью и время от времени посещает врачей для профилактических осмотров.





Цапник отметил, что прибегает к полной диагностике организма редко, но при этом не позволяет себе запускать состояние своего здоровья. Артист добавил, что во время недавних съёмок в Минске у него возникли боли в спине, и ему пришлось обратиться к массажисту.



Кроме того, Ян Юрьевич рассказал, что во время работы над экранизацией «Фунтика» после исполнения фокуса с платком его пальцы на руках болели несколько дней.

«Что касается трюков в целом, в 2014 году, когда я получил серьёзную травму на одной из съёмочных площадок, понял одну вещь: каскадёры — лучшие друзья актёров. Мы за них сыграем, а они за нас упадут», — подчеркнул артист.