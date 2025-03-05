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«Когда мы вдвоем, вся площадка начинает угорать»: Александр Метелкин рассказал о дружбе с Кологривым

Александр Метелкин (Фото: Инстаграм* @mr.metelkin)

Александр Метелкин (Фото: Инстаграм* @mr.metelkin)

Звезда фильма «Летучий корабль» Александр Метелкин заявил, что работа с Никитой Кологривым приносит ему огромное удовольствие.
По его словам, дуэт актера постоянно создает в коллективе веселую и непринужденную остановку.

Метелкин назвал себя общительным и компанейским человеком, который может найти общий язык с любым человеком.

«Никита Кологривый — это мой друг, с которым я много-много лет знаком. Когда мы вдвоем, вся площадка начинает «угорать». Мы нарушаем дисциплину, рассказываем анекдоты, импровизируем, и это всегда весело», — отметил Александр в разговоре с kp.ru.

Вместе с тем актер отметил, что шалости никак не влияют на рабочий процесс. По словам Метелкина, все указания режиссера строго выполняются.

Ранее стало известно, что звезда фильма «Анора» Юра Борисов получил подарки от организаторов «Оскара» на 19 млн рублей.

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«У меня была алкогольная зависимость»: Наталья Андрейченко вспомнила свою первую клиническую смерть
05 марта 2025, 20:35

Наталья Андрейченко (фото: Telegram @natalya_andreychenko)

Уехавшая в США Наталья Андрейченко в прошлом году вернулась в РФ, чтобы презентовать автобиографическую книгу. Она заявила, что пережила две клинические смерти, но деталей произошедшего не раскрыла. В эфире «Пусть говорят» отметила, что первый раз к этому состоянию ее привел алкоголизм
В молодости заслуженная артистка РСФСР страдала от алкогольной зависимости. Наталья сама попросила о помощи — актрису поддержал ее отец.

«У меня была алкогольная зависимость, я сама обратилась за помощью. Это был примерно 80-й год, папа вызвался решить все, нашел врачей, мы сели в машину и поехали к доктору куда-то на окраину Москвы в однушку», — откровенничала Андрейченко.

Актрису доставили в типовую квартиру с 10-метровой кухней и большой комнатой, в которой, кроме нее и папы, находились три медика. За немалое денежное вознаграждение в 150 долларов они отважились провести инновационную по меркам СССР операцию.

Врачи ввели Наталье новый препарат. Изначально она ничего не почувствовала, но вдруг Андрейченко начала задыхаться, а потом ощутила, будто ее душа выходит из тела. Неожиданно артистке почудилось, что она всемогущая и наблюдает за звездами, галактиками.

Отец Андрейченко тогда запаниковал и потребовал, чтобы медики спасали дочь. Актриса поделилась, что ей не хотелось возвращаться и терять свободу. Пережитый опыт изменил Наталью и мотивировал ее на добрые дела.

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Умер режиссёр фильма про президента России
В возрасте 48 лет умер режиссёр «Каникул президента» Илья Шерстобитов
05 марта 2025, 20:35

Фото: iStock/Boris Ipatov

Режиссёр кинокомедии «Каникулы президента» Илья Шерстобитов скончался на 49 году жизни от острой сердечной недостаточности. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Источник канала уточнил, что режиссёр часто жаловался на на сильную усталость и аритмию, также его беспокоило пониженное давление.

В минувшую пятницу Шерстобитов вернулся домой после съёмок своего нового сериала. В какой-то момент он почувствовал себя плохо, после чего его экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц. Однако врачам не удалось спасти его.

Шерстобитов известен как режиссёр комедийного фильма «Каникулы президента». Помимо этого, у него есть множество продюсерских работ, включая сериалы «Венец творения» и «Вспоминая тебя».

Также Шерстобитов занимался преподавательской деятельность. Он был мастером режиссёрского факультета Института кино и телевидения (ГИТР).

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«Не верю»: Айза-Лилуна Ай высказалась о болезни обвиняемого в педофилии Оксимирона*
Айза-Лилуна Ай больше не верит в болезнь обвиняемого в педофилии Оксимирона*
05 марта 2025, 20:18

Айза-Лилуна Ай (фото: Telegram @aizalovesyou)

На скандал вокруг рэпера Оксимирона*, обвиняемого в растлении несовершеннолетних, поклонница его творчества Айза-Лилуна Ай отреагировала не сразу. Однако сегодня она собралась с мыслями и сделала заявление.
​​​​​Узнав из новостей об изнасиловании Мирном Федоровым нескольких несовершеннолетних девушек, Айза-Лилуна попросила поклонников подождать, пока она соберётся с мыслями, преодолеет тревожность и сможет прокомментировать эти сообщения.

В среду, сопоставив информацию из рассказов жертв рэпера в подкасте «Дочь разбойника», свой жизненный опыт и интуицию, блогер озвучила мнение о скандале.

«Оксимирон – педофил, и этим всё сказано. Да, я тащилась по его музыке. Но для меня его поступки недопустимы», – высказалась бывшая жена Гуфа в личном блоге.
Она отметила, что после таких сообщений больше не верит в болезнью Оксимирона*, на которую он жаловался ранее. Вероятно, речь идёт о биполярном расстройстве, на которое как-то публично указывал Федоров.

Айза убеждена, что исполнитель придумал себе диагноз, чтобы обелить репутацию в момент, когда в его адрес посыпались обвинения от бывшей девушки, которой, к слову, тоже не было 18 лет в начале их отношений отношений.

«Ему начали звонить журналисты, и он такое вкинул, чтобы вызвать жалость», – указала Айза-Лилуна Ай.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
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«В трусы не целовал»: Никита Джигурда раскрыл детали секс-скандала с Волочковой
Никита Джигурда рассказал, что не общается с Волочковой после секс-скандала
05 марта 2025, 20:05

Никита Джигурда (Кадр из видео: Инстаграм* @instadzhigurda)

Актер и певец Никита Джигурда рассказал, что свел к минимуму общение с балериной Анастасией Волочковой. Это произошло после распространившегося в Сети скандального видео, которое было воспринято многими как крайне непристойное.
В интервью изданию NEWS.ru артист рассказал, что в настоящее время общение с Волочковой как-то само собой сошло на нет, хотя скандальное видео, на котором он стягивал с балерины штаны, было сделано на репетиции их совместного шоу по мотивам чеховского водевиля «Медведь».

«У нас с ней глубокая связь, но сейчас с Анастасией мы не общаемся. Кому-то показавшееся скандальным видео было частью репетиции балета, совмещенного с чеховским "Медведем". Репетиция попала в Сеть, и нас с богиней обвинили в непотребном поведении», — объяснил Джигурда.

Актёр также добавил, что в настоящий момент все его мысли сосредоточены на благополучии семьи и в первую очередь — жены Марины. А свои отношения с ней экстравагантный артист назвал «судьбоносной связью».

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«Терпеть не хочется»: жена Петросяна пригрозила судом стилисту, обвинившему её в безвкусице
Татьяна Брухунова пригрозила судом стилисту, обвинившему её в безвкусице
05 марта 2025, 19:21

Татьяна Брухунова (фото: Telegram @mamashaVagashi)

Татьяна Брухунова ответила эксперту моды, который раскритиковал её образы. 35-летняя жена Евгения Петросяна призвала подписчиков пожаловаться на публикацию оскорбившего её стилиста.
Брухунова увлекается модой и регулярно пополняет гардероб новинками. Её стиль неоднократно подвергался критике и, казалось бы, тема уже исчерпана, но посыпались новые упрёки. Стилист Омар Байрамов обвинил Татьяну в безвкусице.

«Да, дорогие сумки, дорогая обувь, но никакого изящества и стиля в этом нет. Брухунова считает себя иконой стиля, но по факту вкуса я тут не вижу. Татьяне всего 35 лет, она симпатичная женщина, у неё стройная фигура, красивые формы, но почему-то она выбирает вещи, словно из пыльного бабушкиного сундука, которые ей накидывают десятки лет», – высказался эксперт моды в беседе с «КП».
Байрамов жёстко прошёлся по последним нарядам женщины, а также упрекнул её в том, что она «настолько уверена в своей неотразимости», что обходится без макияжа. Долго ответа Татьяны ждать не пришлось.

«Прошу пожаловаться на эту публикацию. К псевдостилистам я отношусь с пониманием, но, когда оценочное мнение сформировано так, что требует повести в суд, терпеть не хочется! Человек не разбирает образ, а ведёт подсчёт, сколько что стоит. И ведь не стрёмно человеку себя так подставлять», – высказалась Брухунова.
Поклонники супруги Петросяна завалили страницу стилиста в соцсети гневными комментариями.

«Когда правда глаза колет. Кто ещё "псевдо". Лучше оплати коммуналку, а не устраивай травлю. А то сама будешь в суде отвечать», – ответил на слова Брухуновой Байрамов.
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