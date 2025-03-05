«Когда мы вдвоем, вся площадка начинает угорать»: Александр Метелкин рассказал о дружбе с Кологривым

Александр Метелкин (Фото: Инстаграм* @mr.metelkin)
Звезда фильма «Летучий корабль» Александр Метелкин заявил, что работа с Никитой Кологривым приносит ему огромное удовольствие.
По его словам, дуэт актера постоянно создает в коллективе веселую и непринужденную остановку.
Метелкин назвал себя общительным и компанейским человеком, который может найти общий язык с любым человеком.
Вместе с тем актер отметил, что шалости никак не влияют на рабочий процесс. По словам Метелкина, все указания режиссера строго выполняются.
Ранее стало известно, что звезда фильма «Анора» Юра Борисов получил подарки от организаторов «Оскара» на 19 млн рублей.
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Метелкин назвал себя общительным и компанейским человеком, который может найти общий язык с любым человеком.
«Никита Кологривый — это мой друг, с которым я много-много лет знаком. Когда мы вдвоем, вся площадка начинает «угорать». Мы нарушаем дисциплину, рассказываем анекдоты, импровизируем, и это всегда весело», — отметил Александр в разговоре с kp.ru.
Вместе с тем актер отметил, что шалости никак не влияют на рабочий процесс. По словам Метелкина, все указания режиссера строго выполняются.
Ранее стало известно, что звезда фильма «Анора» Юра Борисов получил подарки от организаторов «Оскара» на 19 млн рублей.
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Ольга Енгалычева