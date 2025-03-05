Справляется со стрессом: Гвинет Пэлтроу спивается из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Гвинет Пэлтроу (Фото: Инстаграм* @gwynethpaltrow)
У американской актрисы Гвинет Пэлтроу началась бессонница. Еще селебрити не может отказаться от спиртного. Она начала выпивать каждый день, чтобы справиться со стрессом от пожара.
Гвинет поделилась, что пожары в Лос-Анджелесе вывели ее из душевного равновесия. Об этом актриса рассказала об этом в подкасте The Goop.
Из-за стихийного бедствия Пэлтроу начала страдать от бессонницы. Это, в свою очередь, привело к тому, что актриса стала часто употреблять спиртное. Гвинет прикладывается к бутылке каждый вечер, чего ранее с ней не происходило.
Ранее фильма «Летучий корабль» Александр Метелкин заявил, что работа с Никитой Кологривым приносит ему огромное удовольствие. По его словам, дуэт актера постоянно создает в коллективе веселую и непринужденную остановку.
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Из-за стихийного бедствия Пэлтроу начала страдать от бессонницы. Это, в свою очередь, привело к тому, что актриса стала часто употреблять спиртное. Гвинет прикладывается к бутылке каждый вечер, чего ранее с ней не происходило.
«Раньше я вообще не пила много — может быть, один бокал в неделю», — обратила внимание американская знаменитость.
Ранее фильма «Летучий корабль» Александр Метелкин заявил, что работа с Никитой Кологривым приносит ему огромное удовольствие. По его словам, дуэт актера постоянно создает в коллективе веселую и непринужденную остановку.
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Ольга Енгалычева